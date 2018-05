Nina Radulović: Ne igram na kartu lepote

Iako je verovala da će jednog dana postati stomatolog, Nina Radulović se ipak po završetku gimnazije odlučila za novinarstvo. I zbog tog izbora se, ističe, nikada nije pokajala. Do sada smo je gledali u različitim TV formatima, a nedavno je, kao voditeljka “Nacionalnog dnevnika”, postala stalni član ekipe Informativnog programa TV Pink. Zbog novog angažmana, praznog hoda i vremena za sebe gotovo da i nema, ali dogodilo joj se, kaže, upravo ono što je želela, tako da sada ne sme da se žali.

– Naprotiv, snalazim se tako što sina Lava povedem na posao, uključim ga u sve što mi se dešava, pa je, čini mi se, i više sa mnom, doduše u funkciji mog malog pomagača, što mu izuzetno imponuje.

Šta je presudilo da prihvatite ponudu TV Pink?

– Na toj televiziji zaposlena sam već šest godina, tako da je ovaj “transfer” bio samo iz jedne redakcije u drugu. Ova ponuda je bila ono što sam želela dugo, ali nije mi do sada data prilika da iskažem svoje profesionalne težnje. Međutim, kako se stvari dešavaju uvek kad im je to suđeno, nije me iznenadio poziv čelnih ljudi TV Pink, jer su se baš u tom periodu upraznila mesta u informativi, pa nije bilo mnogo ni vremena za razmišljanje. Posle dogovora, sela sam za čuveni sto “Nacionalnog dnevnika” i odmah bila u “pogonu”. Mislim da je sve što sam prošla za ovih 10 godina karijere imalo smisla, dopunilo je moje iskustvo i znanje, pa je poziv u informativu usledilo kao logična posledica. U međuvremenu sam i na jednoj kablovskoj televiziji vodila autorsku emisiju. Takođe, sve ovo vreme pišem u štampanim medijima i radim u marketinškoj industriji.

Kako, inače, reagujete na promene? Da li ih lako prihvatate?

– I ta fleksibilnost prema promenama i izlasku iz zone komfora se uči. Nema napretka ako tavorite u mestu. Onog momenta kad sam to shvatila i pristala na način života koji podrazumeva stalna kretanja u profesionalnom i ličnom smislu, postala sam srećnija i naučila sam da se brzo adaptiram. U prilog tome idu i godine, jer posle tridesete čovek shvata da ne treba da udovoljava drugima nego da se obračunava sa sobom.

Prvi put ste se na televiziji pojavili pre 10 godina, u takmičenju za evropsko lice. Šta vam je donelo to iskustvo?

– Važan početak s velikim profesionalcima. Nisam ostala na RTS, jer nisam htela da pravim pauzu na fakultetu. Čim sam ga završila zaposlila sam se, jer sam već imala iskustva. Inače, na to takmičenje me je prijavila sestra dok sam ja bila na moru. Danas sam joj zbog toga zahvalna.

Prošli ste kroz različite TV projekte, šta vašem temperamentu više prija – zabava ili informativa?

– Informativa, ali mi je drago što sam prošla kroz skoro sve redakcije i načine rada. Sam tehnički proces je vrlo sličan, ali su teme i pristup različiti. Ja nisam analfabeta za društveno-političke teme, zato što sam se kroz studije bavila savremenom političkom scenom, ali i političkom istorijom, kako naše, tako i drugih zemalja. Ja sam se, zapravo, u zabavi zatekla, a u informativi sam oduvek želela da budem.

Dok ste vodili kviz “Trenutak istine” izjavili ste da je trebalo da upišete psihologiju. Da li i sada mislite isto?

– To sam verovatno rekla u kontekstu obrazlaganja da je taj format od mene zahtevao da koristim veštine i znanja koje ima psiholog, kako bih svakom kandidatu “prišla” na adekvatan način. Mada se ne sećam tačno svog odgovora iz tog intervjua, ipak odsek za psihologiju na Filozofskom fakultetu ima divne predmete i sigurno bih uživala i da sam to studirala.

Da li vam je ocena publike da ste jedno od najlepših TV lica u Srbiji više pomogla ili odmogla u karijeri?

– Iskreno, mada mi mnogi neće poverovati, uopšte se ne oduševljavam kada mi to govore, jer je to nešto što sam dobila od Boga. Više bih volela da dostignem taj nivo u svom profesionalnom razvoju pa da publika može da kaže: “Ona je jedna od najboljih novinarki”. To bi za mene bio uspeh. Ne znam da li mi je lepota odmogla ili pomogla, jer ja ne igram na tu kartu. Svi koji me poznaju znaju da svoj izgled nisam nikad stavljala u prvi plan.

Vidite li sebe još negde u medijima, šta bi za vas bio najveći izazov u karijeri?

– Urednička pozicija i autorska emisija koja će se baviti dnevnopolitičkim dešavanjima. Želela bih da se za petnaestak godina bavim pedagoškim radom. Kroz posao sam otkrila da je najlepše raditi s mladim, radoznalim i kretivnim ljudima, koje baš vi možete da inspirišete na akciju i pokrenete ih da napreduju.



Čemu dajete prednost u prelomnim trenucima – srcu ili razumu?

– Mozak (kralj), bez srca (kraljice), nikad ne može doneti dobru odluku. Ranije ili kasnije čovek to shvati. Dakle, racionalna jesam, ali ne ignorišem osećanja.

Kao gimnazijalka započeli ste i pevačku karijeru u jednom rok bendu, a nastupali ste i na “Sunčanim skalama”. Da li je muzika posle novinarstva vaša druga ljubav? Da li ste imali dilemu kada su ove dve profesije u pitanju?

– Jesam, kada sam dosta radila, svakog vikenda, čak sam i putovala, pa i snimila dve pesme. Međutim, taj posao je izuzetno težak za ženu sa detetom, pa sam već po dolasku Lava na svet odlučila da napustim to zanimanje. Sada pevam samo kada vodim programe za firme ili na nekim privatnim proslavama.

Koju pesmu najčešće zapevate kada ste u dobrom društvu?

– “Mili moj” od Severine, Smooth operater od Šade, “Nay, nah, nah…” od Vaja kon Dios.

Planirate li da ponovo stanete na “ludi kamen”?

– Kada je reč o važnim odlukama u životu, treba biti obazriv i dobro promisliti. Žena ili muškarac koji su prošli kroz iskustva tog tipa sigurno znaju da brak nije igra i da se u njega ne ulazi bez razmišljanja, prethodnog upoznavanja i poverenja koje se s vremenom gradi. Ako još postoji dete iz prvog braka, onda to traži dodatan trud da se sve uskladi. Dakle, živim verujući u onu tezu “nikad ne reci nikad”, ali i “nigde ne žuri”.