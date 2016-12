Nina Janković: Za ulogu u seriji “Ubice mog oca” me je pripremao pravi forenzičar

Nina Janković, koja u seriji “Ubice mog oca” tumači lik Jelene, kaže da ju je za ovu ulogu spremao pravi forenzičar.

Glumica ističe da je srećna što je imala priliku da nauči nešto o ovoj grani medicine.

– Bio mi je izazov da u seriji budem forenzičarka, jer nisam imala dve blage veze kako oni rade svoj posao. Zbog toga sam pre snimanja imala pripreme. Sa mnom je radio pravi forenzičar, kako bih što bolje iznela ulogu. On mi je objasnio za šta se koriste instrumenti u koferu, koji je oruđe za rad svakom forenzičaru. Prezanimljivo mi je bilo, divno sam se osećala. Jedva sam čekala da snimam scene gde smo mi na zadatku, da bih koristila sve te stvari iz kofera – otkriva Nina.

Фотографија корисника Nina Jankovic Dičić (@janxnina) дана 11. Дец 2016. у 12:48 PST

Ona u seriji glumi devojku koja je nesrećno zaljubljena u glavnog lika, inspektora Aleksandra Jakovljevića, kojeg igra Vuk Kostić.

– Jelena kao neće da bude sa Aleksandrom, ali uvek je tu za njega. Sve smo, bar jednom u životu, imale takvu ljubav da u dubini duše želimo da budemo sa tom osobom, ali pošto smo povređene, odbijamo ga. Naravno, reč je o lažnom odbijanju. Tako je slučaj i sa Jelenom, kada ga odbije, ona se pokaje, smatra da možda nije trebalo tako da postupi – kaže Nina,a piše “Informer”.

Nina ističe da je gledanost ove serije nadmašila i njena očekivanja.

– Svi oko mene su oduševljeni serijom. Stižu mi poruke sa svih strana posle svake epizode. Mislila sam da će biti samo posle prve, ali nije tako. Zanimljivo, a ujedno i dobro je to što obično posle nekog vremena pada gledanost, a nama stalno raste – ponosno ističe Nina.

Nina tvrdi da nema problem sa snimanjem seksi scena, jer to doživljava kao deo posla.

– Vuk Kostić i ja, odnosno Aleksandar i Jelena, imamo jednu strasnu scenu u seriji, ali meni to nije ništa neobično. Ja sam glumica, meni je to sasvim normalno. Nije mi nikakav bauk, to je sve deo posla – kaže glumica.