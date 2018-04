Nina Janković: Vuk Kostić je divan prijatelj, na njega možeš uvek da računaš

Lepa glumica nedavno se porodila, a pored sina Vukašina ovih dana i te kako uživa. Za “Scenu” odgovorila je na pet pitanja i otkrila što šta o sebi, ali i kolegi koji je omiljen među damama.

Nina obeležila si rođendan, a sin Vukašin je stigao na svet malo pre toga. Koliko ti to znači i da li je to najlepši poklon koji si do sada dobila?

– Ovo je definitivno najlepši poklon koji sam mogla da poželim za svoj rođendan.

Deluješ umiljato, nežno i staloženo. Da li si zaista takva?

– Hvala na lepim rečima. Trudim se da budem staložena i smirena, ali to mi ne polazi za rukom baš svaki put.

Kako izgleda kada si ljuta?

– Umem burno da odreagujem, ponekad i bez potrebe (smeh).

Šta te najčešće iznervira?

– Za moju nervozu u većini slučajeva je kriv PMS (smeh).

Nina, u “Ubicama moga oca” glumili ste devojku Vuka Kostića. Kako ste se slagali na setu i da li se družite privatno?

– Vuk je divan i kao prijatelj i kao partner. Uživamo na snimanju i nikad nam nije dosadno. Veliki je džentlmen i pravi laf… Volim ljude na koje možeš uvek da računaš, a to je definitivno Vuk Kostić!