Nina Janković sa suprugom u avanturi: Mi uživamo zajedno, još smo zaljubljeni jedno u drugo

Jedna od najlepših glumica mlađe generacije Nina Janković i njen suprug Mateja Dičić iskoristili su odmor u prvim danima ove godine kako bi posetili Bahrein, ostrvsku državu u Persijskom zalivu, gde žive njihovi bliski prijatelji. Skladni bračni par proveo je nedelju dana u Manami, glavnom gradu ove države, u kojoj se na jedinstveni način prepliću tradicija i moderan stil života. Šetnje kroz suncem okupane kamene zidine grada proveli su u sjajnom raspoloženju, uživajući u najlepšim emocijama dodatno podstaknutim magičnim ambijentom. Po povratku u Beograd, atraktivna dvadesetosmogodišnjakinja za magazin “Hello!” prenosi utiske sa prvog zajedničkog putovanja sa bračnim partnerom u 2017. godini.

– Ovo je naše prvo putovanje u Bahrein. Uživali smo u poseti našim dragim prijateljima, Matejinom drugu iz detinjstva Stefanu i njegovoj ženi Mileni, kao i njihovoj predivnoj ćerki Kruni. Inače, često putujemo sa njima, bili smo zajedno i u Dubaiju i na Dolomitima, ali smo se ovog puta našli na njihovom terenu – počinje priču glumica, koja je uživala u prijatnoj klimi ovog dela sveta.

– Uživali smo u prelepom vremenu. Bilo je sunčano, ali ne previše toplo, nedovoljno za kupanje. Maksimalna temperatura je do dvadeset pet stepeni, ali je stvarno mnogo lepše od minus petnaest, koliko je bilo kada smo se vratili u Beograd. Međutim, jako je zanimljivo da, iako je tamo temperatura preko dvadeset stepeni, oni oblače jakne i nose kape. Njima je bilo hladno, a mi smo bili u majicama, suknjama i haljinama. Stvarno ne znam šta bi oni radili da dođu kod nas kad je ovakvo vreme – kroz osmeh priča Nina koja obožava putovanja.

– Mateja i ja mnogo volimo da putujemo. Preko leta ja uglavnom radim, tako da nemamo priliku za duže odmore. Zato se trudimo da iskoristimo bar nekoliko dana kada smo u mogućnosti da negde odemo. Mateja je sada imao godišnji odmor, meni je u pozorištu bio kraj sezone, tako da smo mogli da se organizujemo. Kad god smo u mogućnosti iskoristimo priliku da negde odemo, bilo na dva, pet, sedam ili deset dana.

Iako rade u potpuno različitim branšama, Nina u umetničkoj profesiji, a Mateja u bankarskom sektoru, to ni na koji način ne remeti odnos mladih supružnika. Naprotiv. U njihovom slučaju to je dobitna kombinacija.

– Nas dvoje stvarno super funkcionišemo, što je očigledno. Njegov posao podrazumeva striktno radno vreme, ali koliko god da je posao kojim se bavi uštogljen, Mateja je jako duhovit i veseo čovek, bez obzira na to čime se bavi. Kad god dođe kući, uvek je nasmejan i veseo. U društvu je uvek najduhovitiji, on je taj koji diže atmosferu i pravi je veseljak. To je i jedan od razloga što sam se zaljubila u njega i što sam još zaljubljena. Mi uživamo zajedno, još smo zaljubljeni jedno u drugo, što je divno i značajno za oboje. To je nekako čar našeg odnosa.

Dok strpljivo iščekuju trenutak kada će se ostvariti u ulozi roditelja, Nina brižljivo bira reči kojima govori o ovoj temi, odlučna da taj deo privatnog života zadrži za sebe.

– Bebe dolaze kada one žele, a ne kada mi želimo, to nije nešto što zavisi od mene i moje odluke. Ja obožavam decu i ona mene vole. Imam mnogo mališana u svom okruženju, preko desetoro, i uživam u njihovom društvu. A naše je, kada god dođe, dobrodošlo.

Iako je vreme praznika na izmaku, Nina uživa u ovom periodu godine, koji u njoj budi najlepše emocije.

– Mnogo volim praznike, obožavam porodična okupljanja i trudim se da uživam u ovom periodu dok traje, iako je već na izmaku.

U godini koju je ostavila iza sebe zabeležila je nove profesionalne uspehe, ali su je rastužili gubici dragih i voljenih ljudi.

– Volela bih da u ovoj godini toga ne bude, da nas ne napuštaju dragi ljudi. Što se ostalog tiče, može da se nastavi. Imam dosta predstava koje jedva čekam da igram, sezonu sam završila predstavom “Hipnoza jedne ljubavi”, u režiji Dušana Kovačevića, koji je pisao i tekst. Zaista smo uživali u radu i u igranju. Divna je ekipa, prvi put sarađujem sa svojim profesorom Draganom Petrovićem Peletom, kao i sa Anicom Dobrom i Ljubomirom Bandovićem, i mojim prijateljima i „klasićima“ Ivanom Mihailovićem i Urošem Jakovljevićem. Okružena sam dragim ljudima i jedva čekam da počne sezona, pa da nastavimo sa našom igrom – zadovoljno i poletno kaže Nina.