Nina Badrić o ljubavi posle razvoda: Tek me čeka neko gde će mi kolena klecnuti i leptirići probuditi

Ovu godinu, koja se najzad završava, Nina Badrić će pamtiti samo po lepom. Dodeljeno joj je priznanje za hit pesmu, održala je koncert u pulskoj Areni i snimila spot sa svojim glumačkim idolom Nikolom Kojom.

Ali, manje lepa strana javnog posla kojim se bavi su razna šuškanja i nagađanja o stvarima iz njenog privatnog života. U razgovoru za emisiju IN Magazin, Nina je otvoreno progovorila o svojoj vezi sa beogradskim menadžerom.

– To je meni postalo već pomalo degutantno da svako malo moram da čitam o sebi razne laži, gluposti, neistine i da me pri tome niko ne nazove i proveri da li uopšte u tome ima istine. Do sada mi je najgluplja veza u kojoj sam “bila” i bila sam jako zgranuta jer su me povezali sa jednim od mojih najvećih fanova. To je jedan dečko iz Tuzle koji ima 24 godine i koji je odrastao uz mene i moju muziku. Zove se Mirza Mustafagić i on već dugi niz godina vodi moju Facebook stranicu – kazala je Nina koja se već navikla na sve što njen posao nosi.

– Ali ljudi pored mene nisu, i takve izmišljene priče da sam sa likovima koje ja ni ne poznajem je meni već postalo muka i glupo da demantujem.

Nakon što se razvela od Bernarda Krasnića, Ninu Badrić često povezuju s mlađim muškarcima. Našao se tu Goran Bogdan i Janko Popović Volarić, ali Nina oštro demantuje te veze.

– To je valjda zato jer mene mlađi vole. A potpuna je neistina i laž da ja volim mlađe. Ja sam samo jedanput bila u braku s mlađim i to će me verovatno pratiti ceo život kao jedna predrasuda. Moje veze su pre toga bile nekako uvek s muškarcima koji su bili stariji od mene i nekako više volim zrelost i iskustvo. Neko se setio i preneo vest da sam u vezi s naprimer Goranom Bogdanom. Nikad s čovekom nisam bila u vezi, nikad s čovekom nisam ništa imala, nikad se s čovekom nisam čak ni družila privatno – kazala je pevečica u razgovoru za IN Magazin.

Ali, kakvog čoveka fatalna Nina priželjkuje otkrila nam je sama.

– Pametna žena priželjkuje pametnog muškarca. Sebe smatram pametnom ženom. Ništa mi nije važno da li ima pivski stomak, da li je proćelav, kratke noge ili da li je ostatku sveta fizički neprivlačan ako je meni dovoljno privlačan, privlačna njegova inteligencija, humor, duhovitost. Takav frajer me može privući. Evo, ko je takav, neka se javi – poručila je Nina i dodala kako posle razvoda ipak nije volela.

– Pa ne. Ne, ne, da sam volela ja bih tu i ostala. Ali inače ja nisam zaljubljive prirode. Tek me čeka neko gde će mi kolena klecnuti, gde će se leptirići probuditi – zaključila je Nina.