Nina Badrić: Brak je predivna zajednica ako je u njoj dvoje pravih ljudi



– Svakako bih se ponovo udala ako bih upoznala osobu koja je pravi partner. Ne znam da li su me bivši varali. To njima na dušu – kaže Nina Badrić.

Ona dodaje da ne bi više sebi dozvolila pogrešan odabir.

– Sto odsto sam sigurna u ovo što sada izgovaram. Bez greške mogu skenirati neke stvari u životu koje nisam mogla ranije – kaže pevačica, i dodaje:

– Brak je predivna zajednica ako je u njoj pravih dvoje ljudi. Sada znam da će pored mene pred otar morati da stane pravi prijatelj. Neko ko će biti sličan i bilizak meni kao osoba, a ne neko ko je različit od mene – kaže Nina, a piše blic.rs.

Ona pručuje da je važno “držati se hemije”, dok je ima.

– Kada nestane, karakteri istrče i loše je kada shvatiš da više ne znaš ko je taj čovek, kada se više ne kapirate. A kada ti je neko sličan i kada ti je srodna duša, onda ne želiš da ga izgubiš i boriš se za njega. Ne trudim da se svidim svakome. Zašto bih? Mnogo puta su do mene stizali komentari da imam veliku zadnjicu, u kojoj je “pet kilograma više”. To me zaista ne dira. Ja sam svejoglava. Kada se trudiš da se svidiš nekom, izgubiš sebe, zato ja imam svoju priču, ne zanima me šta će neko reći – kaže Nina Badrić.