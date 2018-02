Nina Badrić: Ako mi ikada propadne karijera, otvoriću kafanicu dva sa dva i tamo će me ljudi slušati

Jedna od najomiljenijih pevačica u regionu svakako je Nina Badrić koja svojim glasom, dobrim notama, ali i harizmom pleni pažnju publike na svakom svom nastupu.

Nina u svojoj karijeri nije snimila pesmu sa nekim ko joj po senzibilitetu ne odgovara, nije koketirala sa folk muzikom, ali se ne libi da za svoju dušu peva neke od hitova dobre narodne muzike.

Danas su aktuelna snimanja pesama sa raznim MC-jevima. Da li biste ih vi snimili?

– Ako u njoj prepoznam deo sebe, onda da. Nisam trendovski tip. Mislim da u tim cajkaškim pesmama ne bih bila uverljiva. Ne bih znala to ni da iznesem. Ne bih to znala da nosim na bini i verovatno bi moja publika rekla: “Šta je s glavom, Nina? Šta ti se dogodilo?”.

– Idem i bude mi super. Onda kažem prijateljima: “Nemojte slučajno tražiti da pevam” i, naravno, za 15 minuta ukradem mikrofon pevačici. Ona kaže: “Uzmi, naravno, pevam ovde četiri sata, odradi ti koju”. Otpevam sebi za dušu. Volim pesme koje su dobre ko god ih peva, bitno je da to bude dobra pesma. Može biti prava narodna pesma a da meni bude ludilo mozga. Uvek pevam “Devojku iz grada”, od Matića “Nađi novu ljubav”, Džinovićevu “Rano je za tugu”… Ako mi ikada propadne karijera, otvoriću kafanicu dva sa dva i tamo će me ljudi slušati.

Da li ste nekada pevali na nekoj svadbi?

– Jesu puno puta i puno puta sam pevala na venčanjima. Posebno od kada je izašla pesma „Dani i godine”. Tada su počeli pozivi za venčanja. Mislila sam nije to za mene. Međutim, došla sam na prvo venčanje i bila deo najvažnijeg trenutka dvoje ljudi koji su odabrali tu pesmu kao pesmu životne priče, i to mi je predstavljalo veliko zadovoljstvo.

Odlična ste imitatorka, imitirali ste i Josipu Lisac, da li vam je zamerila?

– Nikada meni Josipa ne bi zamerila ništa. Ona je fantastična. Josipa je velika dama i velika muzičarka i osoba kojoj se divim. Kao klinka sam učila od nje, posmatrala sam kako jedna žena može biti svoja u karijeri i biti svoja u životu. Ona je fascinantna po mnogo čemu. Jako je poštujem i volim i mislim da ona mene jako voli. To njeno trajanje je nešto što je meni najlepše ,i taj odnos prepun poštovanja prema muzici kao umetnosti. To je vredno divljenja.

Da li prijateljima pokazujete emocije?

– Naravno. Prijateljstvo se testira u teškim trenucima. Prijateljstvo se ne gradi na radosti. Ako imaš dva, tri prijatelja u životu, već si bogat. Ne kaže se bezveze da su prijatelji odabrana porodica. I taj prijatelj, uz porodicu, ti nosi glavu u životu ako je pravi u mnogo čemu.

Da li ste pristalica plastičnih operacija, čini se da ste taj trend izbegli.

– Nisam, nego nisam razmišljala u fazonu: ideš sada da operišeš to i to. Šta da operišem? Takva sam kakva sam, kakvu me je bog stvorio. Da imam klempave uši, sigurno bih to išla da operišem jer bi me u poslu svi sigurno zvali klempa; da imam tanka usta, dve crte, išla bih da popunim; da imam veliki nos, uzravnala bih ga. Dok budem mogla da vežbam i da kontrolišem šta jedem, to ću raditi. Lepota je u posebnosti. Dženifer Lopez je od svog najvećeg nedostatka napravila najveći posao.