Nimalo laka odluka: Katarina Kaja Ostojić menja život iz korena

Pevačica Katarina Kaja Ostojić rešila je da okrene novi list i da drastično promeni život.

Na svom Tviteru Kaja je podelila sa fanovima kako prelazi na veganski način ishrane.

– Od danas postajem vegan. I to `sirovi` vegan. Hajde da probamo – napisala je pevačica.

From today – going vegan. Raw vegan. Let’s give it a try 🤔

— Katarina Ostojic (@Kaya_Ostojic) November 9, 2016