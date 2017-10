Nikolina Pišek ne voli Noć veštica: Biću žena mačka svakog dana, ako me ne zatvore u ludnicu!

Povezane vesti



Večeras je tradicionalna proslava Noći veštica u svim zemljama katoličke veroispovesti, ali i svuda gde se Halloween slavi zarad zabave, slatkiša, kostima…

Oni koji ne slave Svetog Luku, zabavljaju se kostimirrani na nekoj od zombi zabava ove noći, ali Nikolina Pišek nije jedna od fanova takvih partija.

– Noć veštica je gomila podgrejanih psećih gova**. To je moje mišljenje. Drolj***o ili ne, kostimi su kostimi, oblači se kako želiš. Žena mačka biću svakog dana u svom životu, jedino ako mi svet dozvoli to, a da me ne zatvori u ludnicu – poručila je Nikolina uz ovu provokativnu fotografiju.

Verujemo da ju je iznervirao nečiji komentar na kostime ili jednostavno ne voli Noć veštica i želju mnogih devojaka da baš u ovoj noći izgledaju kao glumice iz jeftinih filmova, a ne kao zombiji, veštice…