Nikolina Pišek: Moj izgled je samo bolje upakovan prosek

Voditeljka Nikolina Pišek važi za jednu od najseksipilnijih žena na javnoj sceni, ali za sebe misli da je dobro “upakovan” prosek.

– Ne mogu reći da mi je lepota u karijeri odmogla, o tome bi sad mogli polemisati. Koliko ko dobro izgleda i šta ja mislim o sebi od dana do dana se to menja. Ja nekako mislim da sam bolje upakovan prosek. Ne mogu reći da mi je odmogao izgled, vi sami sebe smestite u neku nišu, u kojoj koristite adute koje imate. Bilo to znanje matematike ili fizički izgled ili nešto deseto. Kasnije po potrebi možete da izvučete sve, da se pogurate napred u smislu napretka. Ne mislim da fizički izgled može biti hendikep. Naravno događaju se neke neugodnosti, o čemu smo imali prilike dosta čitati po svetskim medijima. Da su žene prvenstveno zbog tog fizičkog izgleda doživaljavle neugodnosti – rekla je Nikolina, misleći na brojne glumice koje su bile žrtve silovatelja u Holivudu.

Pored posla koji je ispunjava, nju srećnom čine i njen suprug, kao i dve ćerke, dvadesetogodišnja Hana i malena Una Sofija.

– Ćerke su super, ova velika se dosta posvetila nauci i učenju što me jako veseli. Mislim, nikada nije bila loša u tom segmentu. Manja uči, ali kreće ispočetka, zanimljiva je i slatka. Veseli nas jako – rekla nam je zadovoljna voditeljka.

Sa Vidojem se svađam oko umetnina

Nikolina je nedavno otkrila i zašto se svađa sa mužem.

– Mi se konstantno raspravljamo oko umetnina, ja sklanjam on donosi, vodi se rat za teren ovde, dosta je Una pogodovala meni budući da je za dete koje tek uči da hoda poprilično nezgodna situacija u ovom okruženju.