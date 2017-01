Nikolija Jovanović: Znala sam da će Relja biti sjajan otac, zato sam mu i rodila dete

Nikolija Jovanović u septembru prošle godine dobila je ćerku Reu sa partnerom i kolegom Reljom Popovićem.

Iako je prošlo samo nekoliko meseci od porođaja mlada mama izgleda bolje nego ikad, a za magazin “Hello” otkrila je tajnu svog izgleda, ali i pričala o lepotama majčinstva i kako se njen životni partner snašao u ulozi tate.

– Moj život ima više smisla i srećnija sam nego ranije. Ne kažem da sam bila nesrećna, ali život je poprimio drugu, novu dimenziju. Kao što sam rekla, imam mnogo više samopouzdanja, neku gordost i hrabrost, ali to nema veze sa egom i bilo čim negativnim, naprotiv. Hrabrija sam i odlučnija, što mi je možda ranije nedostajalo. Prija mi ova promena i dopadam se sebi ovakva – objašnjava Nikolija kako je ova nova uloga utical na nju i koliko joj se život promenio:

– Kada su bebe ovako male, roditelji se slabo odmaraju. Prvih mesec dana nismo uopšte spavali, ali kako vreme prolazi sve se polako uhodava. U trećem mesecu potpuno zaboravite na muke iz prvog i to je sve normalno. Taman kada pomislimo da smo ušli u neki ritam, ona ga sutradan promeni. Tako da nema mnogo spavanja, ali podelili smo uloge. Relja je zadužen za noć, ja ustajem ranije i onda je to koliko-toliko dovoljno da nastavimo sa ostalim obavezama. Ali sve je to lepo. Kada vas posle neprospavane noći ujutru počasti osmehom, zaboravite na neprospavanu noć.

Srećna mama može da se pohvali i da je njen partner ispunio očekivanja kao otac:

– Više nego što sam mogla da zamislim. Znala sam da će on biti sjajan otac, zato sam mu i rodila dete. To je Reina prabaka najbolje opisala kada ga je videla sa Reom: `Bože, kako je drži, kao majka`.

Samo nekoliko nedelja nakon porođaja svi su pričali o njenoj savršenoj figuri, a evo koja je njena tajan:

– Pre trudnoće redovno sam trenirala, a u trudnoći sam išla na jogu i već posle nekih četrdeset dana od Reinog rođenja počela sam ponovo da treniram, kada mi je lekar to dozvolio. To nisu intenzivni treninzi, ali održavam formu. I taj neki pozitivan haos u koji sam upala posle porođaja polako, ali sugurno odnosi kilograme. Što je najvažnije, sjajno se osećam. Mislim da sada izgledam ženstvenije, dobila sam obline koje ranije nisam imala. Sebi izgledam bolje nego pre trudnoće, iako sam se u trudnoći ugojila dobrih sedamnaest kilograma. Šest je `otišlo` posle porođaja, ostalo mi je jedanaest, ali sam sa pedeset kilograma započela trudnoću. Posle porođaja, kilogram po kilogram topio se iz nedelje u nedelju, na šta utiče i to što dojim. Ostala su mi dva kilograma viška, ali me svi mole da ostanu na meni.

– Jedem sve i uživam u tome. Veliki sam hedonista i nemam nameru da se ograničavam u bilo čemu. Dojim, što je takođe razlog zašto ne želim sebi ništa da uskraćujem.