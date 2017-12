Nikolija Jovanović: Pratile su me priče koje nisu trebale, a ja sam davala povoda za to

Pevačica Nikolija Jovanović pamtiće 2017. godinu jer joj je ćerka Rea napunila godinu dana, izdala je tri uspešna singla i snimila fantastične spotove. Na sve to imala je punu podršku bračnog partnera Relje Popovića.

– On je čvršća ruka od mene kada je sve u pitanju. Nema tu mnogo filozofije. Mi se generalno lepo slažemo, dosta smo mirni kada su odnosi u pitanju i ne svađamo se. Tolerancija, razumevanje i ne preveliki pritisak je nešto što održava naš odnos skladnim – kaže za Blic puls Nikolija Jovanović.

Uvek se vodila onom starom poslovicom da je u životu najbolje govoriti istinu. Nikada je to nije koštalo vere u ljude i prijateljstva, već je bez laži ulazila u svaki odnos i nije se pokajala. – Laži mnogo više koštaju u životu nego iskrenost. Nisam neki lažov i nemam neke velike greške koje su me koštale u životu. Istina, bila sam nemirnija i drugačija pre braka, ali i po tom pitanju sam bila iskrena i ne mislim da mi je to odmoglo ili da mi je to mana – smatra Nikolija.

Zanimalo ih je, kada kaže da je bila nemirnija, na šta konkretno misli:

– Pratile su me priče koje nisu trebale, a ja sam davala povoda za to. Dovoljno je da se pojavim u atraktivnoj haljini i već sam dovoljno dala povoda za razne napise, paparace i predrasude ljudi. To više ne radim.

Njena koleginica Nataša Bekvalac u jednoj pesmi kaže da je bila “anđeo i grešnica”, a šta je Nikolija u privatnom životu, atraktivna pevačica priznaje.

– Svašta. I grešnica i anđeo. Na vreme sam prešla u anđele i mnogo mi dobro ide. Dosta sam ekstremna, znam da idem iz krajnosti u krajnost, pa tako i sa grešnicom i sveticom – iskrena je Nikolija.