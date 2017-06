Nikolija Jovanović: Nemam vremena za masaže protiv celulita od kako sam postala majka

Pevačica Nikolija Jovanović retka je žena sa javne scene koju svakodnevno možete da sretnete na ulici bez imalo šminke i sa neisfeniranom kosom. Dvadesetsedmogodišnja brineta ipak nema loša izdanja jer pažljivo neguje svoju prirodnu lepotu. U skladu sa svojim godinama, ćerka Vesne Zmijanac bira lagane kreme za negu lica, ide redovno na kozmetičke tretmane, ne farba kosu i redovno trenira. Zahvaljujući sportu lako je vratila devojačku kilažu nakon što je prošle godine sa partnerom i kolegom Reljom Popovićem dobila kćerku Reu.

Kako izgleda vaša svakodnevna bjuti rutina?

– Praktikujem klasične rituale koji podrazumevaju umivanje i nanošenje kreme za lice i za područje oko očiju. U poslednje vreme najviše mi prijaju lagane i hidrantne pomade jer sve koje su za stariju kožu i sadrže hijaluron smatram teškim, jer se ne osećam lepo kada ih nanesem. Jednom mesečno idem kod kozmetičara na higijenski tretman čišćenja lica koji jako odgovara mojoj koži. Mislim da ima vremena za jače tretmane i preparate. Mada mi mnogi daju kozmetičke savete koje bi proizvode trebalo da koristim ili šta bih trebalo da radim sa licem, uvek slušam sebe i pratim ono što mi prija.

Jeste li primećivali promene na licu tokom trudnoće?

– Kako sam u drugom stanju jako vodila računa o tome šta jedem i unosila veliku dozu vitamina i minerala, to se odrazilo i na moj ten. U jednom trenutku mi je koža lica dobila neku čudnu tamnu boju, dok je predeo oko očiju ostao beo, pa me je Relja zvao rakun. Tako sam zaista i izgledala. Mislila sam da je u pitanju neka greška kozmetičara, a kasnije sam se malo informisala i saznala da je posledica povećanog nivoa gvožđa u organizmu tamniji ten. Kada sam se porodila, sve se vratilo u normalu i sada smatram da imam najlepši ten i najbolju liniju do sada. Najveći razlog za to je što sam srećna žena, a unutrašnje zadovoljstvo uvek se odrazi i na spoljašnji izgled.

Jeste li imali problem sa strijama? – Hvala Bogu nisam, ali sam se mnogo trudila oko svoje kože. Tokom trudnoće koristila sam ulje protiv strija, mazala sam ga dva puta dnevno u obilnim količinama, dok sam posle porođaja upotrebljavala ulje za učvršćivanje kože. Zahvaljujući tome nisam dobila ni jednu striju, ali imam nekoliko na butinama koje su mi ostale još iz vremena puberteta. Moram da naglasim da sam sklonija stvaranju strija posle porođaja nego dok sam bila u drugom stanju, tako da sam u periodu kada se moje telo vraćalo u prvobitno stanje više vodila računa.

Koliko vam je trebalo vremena da se posle trudnoće vratite na devojačku kilažu?

– Bila sam jako mršava kada sam ostala u drugom stanju, tako da se sedamnaest kilograma, koliko sam dobila u trudnoći, nije mnogo primećivalo. U blagoslovenom stanju sam prvi put počela da ličim na ženu i da prestanem da budem devojčica sa manjkom kilograma. Na devojačku kilažu vratila sam se posle četiri meseca veoma lako jer sam dojila, pa sam u jednom trenutku nedeljno gubila po dva kilograma.

Smatrate li da je dojenje najefikasniji način da se žene oslobodne viška kilograma posle trudnoće?

– Dojenje je najbolje za bebu, a odlično je i za majku. Zahvaljujući tome hormoni ponovo dolaze u balans, gubite višak kilograma, ali pre svega stvarate posebnu vezu sa vašim detetom. Zato bih svim ženama koje su u mogućnosti preporučila da doje bar tri do šest meseci svoje dete. Ja sam Reu dojila pola godine.

– Dok sam bila trudna jako sam vodila računa o tome šta jedem, kao i dok sam dojila Reu. Kvalitet mleka je usko povezan sa tim šta majka unosi u organizam, pa nisam smela da jedem određene mahunarke, brokoli i sve namirnice koje izazivaju nadimanje, od čega bi ona dobila grčeve. Sada već mogu da kažem da ne vodim računa o ishrani. Kada dođe vikend koji provodim u inostranstvu na nastupima, jedem šta stignem, jagnjetinu, ćevape, hamburgere ili sendvič sa benzinske pumpe. Takvu hranu redovno konzumiram u tri ili četiri ujutru jer posle nastupa nemamo mnogo izbora šta ćemo jesti. Ali, kada dođe ponedeljak, vraćam se na domaću kuhinju, pa jedem boraniju, grašak, kupus, rižoto i druga zdrava jela.

Posećujete li redovno teretanu?

– Da, uglavnom dva puta nedeljno idem u teretanu. Sport je sastavni deo mog života i loše se osećam kada ne treniram. Već posle četrdeset dana od porođaja počela sam sa laganim vežbama jer mi je lekar to dozvolio. Uz trening je sve lakše i upravo zahvaljujući sportu mogu da pojedem ćevape usred noći, a da se to ne odrazi na moju liniju.

Kakav mejkap preferirate?

– Sve zavisi od raspoloženja, nekada volim da naglasim usne, a nekada oči. Moram da istaknem da se šminkam samo za javne nastupe dok privatno nikada ne stavljam ni jedan mejkap proizvod, čak ni korektor na podočnjake. Trudim se da odmaram lice kako bi što duže ostalo mlado. Inače, znam lepo da se šminkam, pa se za većinu nastupa ulepšavam sama, dok za potrebe snimanja spotova angažujem profesionalce.

Dolazi leto, trudite li se da kožu zaštitite od sunca?

– Pre dve godine počela sam da vodim računa da leti koristim kreme sa zaštitnim faktorom, ali ne mogu da se pohvalim da sam to radila i kada sam bila mlađa. Tada sam obično provodila sate na suncu namazana samo bebi-uljem, dok sam danas “gospođa” koja sedi ispod suncobrana namazana kremama sa najvišim zaštitnim faktorom. Zaključila sam da u oba slučaja pocrnim podjednako. Moj ten je beo i koliko god vremena provodila na suncu mogu da pocrnim samo do određene granice.

Da li vam je važno da na telu nemate celulit?

– Nema žene koja je opuštena po pitanju celulita, pa tako i ja. Daleko od toga da nemam nimalo celulita, ali nemam vremena da non-stop idem na masaže. Za tako nešto bi trebalo strogo da vodim računa o tome šta jedem i da konstantno idem na masaže. Ja nemam vremena za to, naročito od kada sam postala majka. Zato jednom ili dva puta godišnje odem na seriju masaža i prilično sam zadovoljna izgledom svoje kože.

Kako negujete kosu?

– Ne trpim nadogradnje i sve teške frizure koje se u mom poslu podrazumevaju, a da bih ih izbegla, moram da imam vrlo zdravu kosu. Zato koristim blage bebi-šampone, stavljam maske posle svakog pranja, ne farbam se i ne feniram, osim za potrebe posla. Na svakih nekoliko godina poželim da budem plavuša, pa uglavnom izvučem neke pramenove ili uradim ombre, zbog čega ispaštam narednih šest meseci, ali nadam se da sam konačno shvatila da mi je najlepše sa mojom prirodnom bojom i da neću više nikada stavljati blanš na vlasi.