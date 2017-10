Nikolija Jovanović: Ne zovem mamu u pomoć kada ostanem bez novca

Povezane vesti



Ćerka Vesne Zmijanac, Nikolija Jovanović već nekoliko godina uspešno gradi muzičku karijeru, a sada je otkrila da se više puta našla u situaciji da ostane bez novca.

Tempo kojim živi je brz i naporan, ali se Nikolija ne žali.

– Tempo je uvek bo brz, ali je pozitivan, to je bitno. Ja to zovem pozitivan haos. Često me pitaju kako održavam liniju, kažem – samo pozitivan haos – rekla je Nikolija i otkrila da se u karijeri dešava da se novac brzo potroši, da je stres prisutan i da su ulaganja velika.

– Naravno da ima stresa, ali s druge strane svaki posao je stresan, samo treba gledati da se taj stres okrene na nešto pozitivnije. Pogotovo kada ste na početku karijere, a ja sam na početku karijere i do zadnje pare se potroši na spotove i na pesmu… Sve je to sasvim normalno i to su ulaganja koja posle donose – objasnila je Nikolija i otkrila šta se dešava kada ostane bez novca:

– Ne, ne zovem mama Vesnu ali naravno da se dešava da sve što imam uložim u karijeru – naglasila je Nikolija.