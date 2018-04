Nikolija Jovanović: Mama mi je rekla za novi spot da je odvratno! (video)

Od kada je postala majka devojčice Ree, Nikolija Jovanović se ne pojavljuje često u emisijama, ali vredno radi.

Ona je nedavno svoju publiku obradovala pesmom pod nazivom “Malo” za koju je snimila i spot, u kom je Nikolija neprepoznatljiva.

– Mama je rekla da je odvratno. Ja sam joj rekla da moraju da se dešavaju promene, a ona me je pitala “Kakva je to promena, kad je na gore?”. Relji je bilo simpatično, ali on je muško, kao muško, ne znam kakva bi to promena morala da bude da bi on primetio – rekla je pevačica u emisiji “Premijera vikend specijal”.

– Bila je pauza između dve pesme jer ja čim izbacim jednu pesmu, uđem odmah u studio i radim drugu. Međutim, to kod mene iz nekog razloga traje. Na sreću, cela ekipa oko mene je odlična i mi idemo na onu kartu kvalitet a ne kvantitet. Tako da me ne zanima da izbacujem pesme na 20 dana, na mesec dana, ako to ne valja – iskrena je bila Nikolija Jovanović.

Kako izgleda Nikolija u novom spotu koji se nije baš svideo mami Vesni Zmijanac, pogledajte u nastavku.