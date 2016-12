Nikola Rađen se zbog posla odvaja od porodice: Deci sam objasnio da moram da idem!

Nakon dve godine pauze, srpski vaterpolista Nikola Rađen u februaru zvanično počinje sa utakmicama za rumunski klub Oradea, ali ga na tom putu porodica ipak neće pratiti.

Iako se tokom boravka u Grčkoj, gde je igrao za vaterpolo klub Olimpijakos, zajedno sa suprugom i ćerkicama preselio iz Beograda u Atinu, Nikola rađen u Rumuniju odlazi sam.

– Ana i ja smo razgovarali i dogovorili se da je najbolje da ona ostane sa ćerkama u Beogradu, a da ja otputujem. Nina i Tea imaju obaveze u školi i nismo želeli da ih odvajamo od drugara. One će svakako dolaziti kod mene – kaže Nikola i priznaje da mu teško pada to što se odvaja od porodice.

– Svakako je teško jer smo u poslednje dve godine bili nerazdvojni. Ja sam stalno bio s Ninom i Teom i trudio se da što kvalitetnije provodimo vreme zajedno. Međutim, sada moramo da se razdvojimo zbog mog posla, ali moram priznati da njih dve to potpuno razumeju. Znaju da tata igra vaterpolo i da ćemo biti razdvojeni – kaže Rađen za “Blic”.

U karijeri ga čekaju uzbudljivi momenti.

– Iskren da budem, jedva čekam da dođe 2017. godina. Pun sam energije i elana za lepe stvari koje me očekuju, i radujem se što ću ponovo biti i zvanično u bazenu. Očekuju me novi izazovi i nove utakmice, a ja sam spreman za sve to i zaista sam srećan – otkriva za “Blic” Nikola Rađen, kome je Sud za sportsku arbitražu prepolovio suspenziju sa četiri na dve godine nakon što se ustanovilo da je bio pozitivan na doping testu posle jedne utakmice reprezentacije Srbije.

Inače, Nikola je potpisao ugovor na dve godine, a u narednoj godini ga očekuje i kamp vodenih sportova koji organizuje u Vrnjačkoj Banji.

Nikola Rađen će zajedno sa ćerkicama Ninom i Teom otputovati na Zlatibor, gde njegova supruga Ana ima nastup.

– Dogovorili smo se da bi najlepše bilo da svi zajedno uđemo u 2017. godinu, tako da ćemo Nina, Tea, Ana i ja provesti nekoliko dana na Zlatiboru, gde ćemo uživati. Ana svakako ima zakazan nastup tamo, tako da ćemo spojiti lepo i korisno – kaže za “Blic” Rađen, koji se uz vaterpolo bavi i radom u agenciji „Wind sport“.