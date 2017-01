Nikola Kojo: Teško je doneti u pećinu sve što lovac mora da donese

Naš popularni glumac Nikola Kojo, koji se nedavno okušao u ulozi reditelja sa novim filmom “Stado” gostovao je u emisiji “150 minuta” gde je govorio o glumačkom pozivu, ali i kako izlazi na kraj sa svoje tri ćerke.

– Izlazim na kraj sa ćerkama kad sam tu. Vrlo često čujem pitanje `je l’ tata živi s nama`, pošto me toliko nema u kući da im više nije jasno da li sam tu. Teško je u ovom vremenu uspeti obezbediti i doneti u pećinu sve što lovac mora da donese, a plus i da se bavi tom decom. Ali to je nešto za šta živim – rekao je Kojo.

Podsećamo, Nikola će ove jeseni sa suprugom Aleksandrom proslaviti deset godina braka, a skoro je poznati par ponovo dospeo u žižu javnosti nakon premijere Kojinog filmskog prvenca, najgledanijeg srpskog filma 2016. godine.