Nikola Đuričko: Voleo bih i ja da režiram

Ko bi rekao da će “šef” iz klinačkih dana ponovo da mu šefuje, ovoga puta ispred kamera.

U filmu “Stado” reditelja Nikole Koje Nikola Đuričko igra malu, ali važnu ulogu. Ovaj glumac koga je publika zavolela još u prvom delu serije “Otvorena vrata” (1994) kao Vojkana, kaže da mu je ova uloga veoma značila.

– Igram malu ulogu. Saradnja sa Nikolom je bila super, ponosan sam što sam bio deo ove ekipe, pa makar i kao taj mali šraf. A film je jedinstven i po tome što je to prvi film reditelja Nikole Koje, nadamo se, tek jedan u nizu, te smo možda prisustvovali istorijskom trenutku. Nikola i ja se poznajemo još iz Radio Beograda, išli smo zajedno kod Mike Aleksića na glumu i on je meni bio šef grupe. Znam Nikolu odavno i on je za mene autoritet i kao glumac i kao kolega – kaže Nikola Đuričko, koji za “Blic” otkriva da bi možda želeo da se oproba u istoj ulozi kao i „šef“.

– Što da ne! To nije daleko od posla glumca. Možda ću se i ja jednom oprobati u režiji – kaže glumac koji u “Stadu” igra direktora televizije.

– Super je biti direktor televizije. Ali samo na filmu. U stvarnosti nije to lep posao. Jer kako se ispostavilo, čovek tu nema mogućnosti da bira. Ma to je muka živa – kaže Nikola Đuričko. A serija “Otvorena vrata” koja ga je vinula u zvezde i gde je takođe igrao pored Zorana Cvijanovića i Vesne Trivalić, za njega je, kaže, jedna od najboljih. Njen nastavak, nažalost, nije prošao dobro kao prvi deo. Ipak, Đuričko za to ima objašnjenje.

– Ni prva sezona nije naišla na dobar odziv kada se prvi put emitovala… Tek kada se reprizirala, ljudi su je prihvatli. Tako će biti i sa nastavkom – kaže Đuričko.