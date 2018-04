Nevena Božović: Ne podnosim prostakluk i laži, pa umem burno da reagujem

Nevena Božović ovog proleća nosi najlepši asesoar – sjaj u očima, za koji je zaslužan crnogorski pilot Nikola Ivanović. Iako nerado govori o svom ljubavnom životu, mlada pevačica nedavno je priznala vezu sa markantnim Budvaninom, čime je jasno stavila do znanja da je reč o nečemu snažnom i ozbiljnom. Dalje od toga ne želi da ide, pa se na pitanja o novoj ljubavi, kao i njen izabranik, samo zagonetno smeška. Na sreću, to nije jedina tema o kojoj se sa Nevenom može ćaskati. Uvek je raspoložena da govori o modi, pa nam je ovog puta otkrila kako jedna krhka plavuša ispoljava buntovnu stranu svoje ličnosti.

Koji modni trend vam se najviše dopada ovog proleća?

– Primećujem da su sve aktuelniji neobični krojevi i jarke boje, što mi se baš dopada.

Kako gledate na modu?

– Kao na vrstu razonode. Volim da pratim dešavanja u svetu mode i da u skladu sa tim osmišljavam neke interesantne odevne kombinacije.

Koliko ste pažnje pridavali odevanju pre nego što ste postali poznati?

– I ranije mi je prioritet bio da se u onome što nosim osećam prijatno. Prolazila sam kroz različite stilske faze, ali sam inspiraciju uvek pronalazila u modelima mladih dizajnera.

Čiji stil je najbliži vašem modnom senzibilitetu?

– Dopada mi se buntovnički izraz Điđi Hadid, koja tako vešto spaja nespojivo. I sama to volim i najčešće nosim.

Koga smatrate večnom ikonom stila?

– Kejt Mos.

Šta je za vas prava mera dobrog ukusa?

– Teško je sačuvati sofisticiranost i odmerenost jer nam masovna kultura nameće toliko toga što uglavnom bespogovorno prihvatamo. Prava mera dobrog ukusa je doslednost sebi i stilu koji se s vremenom gradi. Pri tom ne mislim samo na modu, već na način života, od toga gde putujete, do toga šta čitate i slušate.

Koliko daleko ste spremni da idete u provokaciji i koketiranju sa publikom?

– Takav način javnog predstavljanja naprosto ne ide uz mene. Na sceni radim isključivo ono što mi prija i uverena sam da publika odlično zna šta od mene može da očekuje, a to svakako nisu provokacija i flert.

U čemu se osećate najzavodljivije?

– Ne doživljavam sebe na taj način.

Da li biste prihvatili ponudu da budete zaštitno lice brenda donjeg veša?

– Dobro bih razmislila o takvoj ponudi i to samo u slučaju da je reč o proverenom brendu koji mi se dopada. Jedan od uslova bio bi i da je kampanja u kojoj bih učestovala dobro osmišljena.

Da li je za vas odlazak u šoping terapija ili tiranija?

– Češće tiranija. U šoping idem samo kada tačno znam šta mi je potrebno. Ako ne pronađem ono što sam zamislila, postajem impulsivna, pa može da se desi da kupim i nešto što nisam planirala.

Onlajn šoping sve je popularniji u Srbiji. Dopada li vam se “kupovine iz fotelje”?

– Nikada nisam kupovala na taj način, pa mi je ta vrsta šopinga potpuna nepoznanica.

Pratite li modne blogere i čiji rad vam se naročito dopada?

– Slabo sam upućena u dešavanja na tom polju. Nisu mi interesantni sadržaji koji se plasiraju na taj način. Smatram da se moda ne uči na “Instagramu” i iz blogova.

Koliko vam je potrebno vremena da se sredite pred nastup ili javni događaj?

– Ne mnogo. Maratonsko sređivanje zamara, pa uvek unapred smislim šta ću da obučem i kakvu šminku i frizuru želim. Što se izlaska sa prijateljima tiče, pola sata aktivnog spremanja u mom slučaju sasvim je dovoljno.

Jeste li skloni da sebi tražite mane?

– Veoma sam samokritična i svakodnevno preispitujem svoje postupke i planove.

Provodite li mnogo vremena pred ogledalom?

– Ponekad u prolazu bacim pogled tek da proverim da li je sve na svom mestu. Pred izlazak iz kuće to se podrazumeva.

Šta vam se najviše dopada u sopstvenom odrazu, a šta biste eventualno korigovali?

– Ne bih ništa menjala. Najbitnije stvari koriguju se treninzima i zdravim navikama.

Šta mislite o popularnim metodama ulepšavanja, kao što je uvećavanje usana, tetoviranje obrva, nadogradnja trepavica…

– Ne podržavam takav način ulepšavanja, naročito ne ubacivanje stranog tela u organizam.

Šta može da vas izbaci iz takta?

– Ne podnosim prostakluk i laži. U takvim situacijama mogu burno da reagujem i uvek bez zadrške iznesem svoje mišljenje. Jednostavno, ne umem da prećutim.

Da li vas je ikada povredio neko ko vam je blizak i kako ste to podneli?

– Razočaranja u prijatelje i poznanike, rekla bih, dešavaju se svima, ali učim da se nosim sa time.

Kako se, generalno, nosite sa izdajom i prevarom? Prihvatate li izvinjenje posle velikih udaraca?

– Kada mi je do nekoga stalo, borim se da prevaziđemo nemile situacije i pronađem rešenje. Ipak, to mora da bude obostrana želja, inače je svaki pokušaj uzaludan.

Ko vam je najvažniji savetodavac, čiju reč posebno cenite?

– O kakvoj god odluci da je reč, prvo se konsultujem sa roditeljima i starijom sestrom. Oni me najbolje poznaju i njihova reč pomaže mi da pronađem rešenje i napravim pravi izbor. Uvek saslušam šta imaju da mi kažu i na osnovu toga donesem konačni sud.

Epiteti “fina”, “skromna”, “dobra” prate vas od početka karijere. Jeste li ikad poželeli da zakoračite na drugu stranu i iskusite kako je biti buntovnica?

– To apsolutno ne bih mogla da uradim, jer mi takvo ponašanje nije u prirodi. Ne bih bila iskrena kada bih se prikazala u takvom izdanju.

Ipak, od povučene, pomalo stidljive devojčice postajete sve odvažnija mlada žena, koja se ne libi da pokaže samouverenost u javnom nastupu. Šta je uzork vaše transformacije?

– Za sve je potrebno iskustvo i rad na sebi. Mnoge stvari u početku mi nisu bile poznate, našla sam se u novoj sredini i do tada nepoznatim okolnostima. Nije lako pronaći mir i mesto u profesiji kojom se bavim, a ostati dosledan nameri da se najfinijom umetnošću bavite na svoj način. Odajem utisak stidljive osobe jer stalno preispitujem sebe i vodim računa o tome šta govorim i kako komuniciram sa medijima. Doza odgovornosti je uvek prisutna i to me uozbilji.

Svaki posao ima svoju fantastičnu, ali i onu ne tako sjajnu stranu. Šta ste najteže prihvatili?

– Teško mi je da prihvatim da je kultura u Srbiji na ovako mizernom nivou, ali trudim se da onim što radim i načinom kako radim branim struku i kolege. Osim toga, ne volim da govorim o privatnosti, pa od početka nisam mogla da razumem interesovanje javnosti za taj segment mog života.

Zbog čega odbijate da govorite o onome što živite van scene? Koliko je teško ograditi tu teritoriju?

– Ni u privatnom životu ne volim da se poveravam, tako da je potpuno prirodno što to ne želim da radim javno. Ne želim da to bude razlog zbog kojeg sam prisutna u medijima, već ono što stvaram i predstavljam.

Kakvi su vam profesionalni planovi u narednom periodu?

– Prioritet mi je album prvenac koji završavam i koji bi trebalo da bude objavljen krajem godine. Na njemu će se naći dosadašnjih trinaest pesama, kao i novi singl “What I’m looking for” koji ću uskoro predstaviti. Očekuju me i nastupi sa mojim muzičarima. Radujem se izazovima koji dolaze.