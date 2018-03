Nevena Božović: Na Instagramu svi drugačije izgledaju nego u realnosti

Povezane vesti



Pored sjajnog glasa njen zaštitni znak je prirodan izgled i odličan stil. Nevena Božović je kao takva retka pojava na našoj javnoj sceni.

Njena lepota jetse prirodna, ali ona o njoj pažljivo vodi računa.



-Najbitnije je da imate zdrave navike, a ne samo trenutno da brinete o svom izgledu, da onda zaboravite na to, pa da se posle mesec dana ponovo setite da treba da vodite računa. Ja se godinama zdravo hranim, godinama treniram, koristim kvalitetnu kozmetiku i šminku, rekla je Nevena za “Ženu”.

A post shared by N E V E N A (@nevenabozovicofficial) on Jan 4, 2018 at 3:07am PST

Kada je šminkanje u pitanju, njoj je, kaže, najvažnija mera.



-U poslednje vreme šminkam se najrazličitijim bojama. Dopada mi se jako i konturisanje lica. Samo mi je važno da šminkom ne promenim svoj lik, već da mi nakon šminkanja prija odraz u ogledalu- iskrena je Nevena.

Silikonima će proći “rok trajanja”?

Za razliku od Nevene, mnogima se “promena ličnog opisa” plastičnim operacijama dopada. Sve je popularniji i napadni imidž na Instagramu a pevačica o svemu tome kaže sledeće:

-Iskreno meni se to uopšte ne dopada. Instagram i društvene mreže postali su način potpuno bespotrebne promocije. Mislim da to nema nikakvog smisla i mislim da će to brzo prestati. Baš kao što sve napadno zaživi i ugasi se. Smatram da devojke treba da prezentuju nešto što je, slobodno mogu da kažem, normalno. Na tom Instagramu svi drugačije izgledaju nego u realnosti. Bolje je lošije izgledati nego ne ličiti na sebe pa vas ljudi uživo i ne prepoznaju, a to se dešava u 90 odsto slučajeva, pa i češće– kaže mlada pevačica.

A post shared by N E V E N A (@nevenabozovicofficial) on Nov 2, 2017 at 6:31am PDT



Pevačica kaže veliko “ne” napadnom izgledu. Ističe da nikada nije imala osećaj da izgleda seksepilno, a i da ne voli da nosi uobičajene stvari.



-Možete biti privlačni i u nekoj drugačijoj odeći ne samo u haljinama. Uvek nađem nešto zanimljivog čudnog oblika”, dodaje Nevena koja je juče nosila elegantno odelo, ispod kojeg se video crni veš, a sve je bilo ukrašeno crvenim pojasom oko struka, odlično sklopljenim sa cipelama-

Pored odela, voli nešto što je neprolazni klasik-kožne jakne koje su njen omiljeni odevni predmet. I često bira neobične modele.