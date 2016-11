“Nešto me goni”: Poslušajte novi singl grupe “Galija” (video)

Legendarna rok grupa “Galija” objavila je novi singl “Nešto me goni”, pred veliki beogradski koncert 29. decembra u “Hali sportova”, kojim slavi 40 godina postojanja.

Singl je najava novog albuma “Galije”, koji bi trebalo da se pojavi iduće godine.

Frontmen grupe, Nenad Milosavljević opisuje “Nešto me goni” kao pesmu sa “neverovatno pozitivnom energijom”, koja na simboličan način govori o muzičarima i ostalim umetnicima koji postoje i rade 30, 40 ili 50 godina.

– Sve nas zamišljam kao maratonce. Sada, pri kraju karijere, trčimo počasni krug. Možda i poslednji – objašnjava Neša Galija.

“Galija” je osnovana 1976. godine u Nišu, a publiku je brzo pridobila pesmama kao što su “Gospi”, “Decimen”, “Burna pijana noć”, “Još uvek sanjam”…

Jednu od najupečatljvijih karijera na muzičkoj sceni Jugoslavije i Srbije, “Galija” je nastavila nižući hitove kakvi su “Skadarska”, “Trube”, “Da li si spavala”, “Da me nisi”…

Na stihove Predraga Pece Milosavljevića, muziku za “Nešto me goni” napisao je Nenad Milosavljević, koji je napravio i aranžman, zajedno sa poznatim producentom Sašom Habićem.

Poletnu pop-rok pesmu, uz elemente progresivnog roka, koji podseća na “Galijine” početke 1976. godine, potcrtava i daje joj neočekivani prizvuk irskog folka, gitara Dragutina Jakovljevićeva Gute.

– Guta nije samo svirač gitare. On uvek ozbiljno utiče na aranžman i daje pesmi neverovatan tok. Nešto me goni je krenula u novom pravcu kad smo čuli gitaru. To je interakcija koja pokazuje zašto je bitno da su u timu svi kreativci. Saša Habić je među najboljima, ako nije i najbolji producent na našim prostorima. On je prepun ideja. Postali smo kao porodica – priča Neša Galija i dodaje da se dugo nije toliko radovao novom albumu.