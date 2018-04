Nestala u Njujorku: Princeza Jelisaveta Karađorđević i Katarina Oksenberg u potrazi za Indijom

Princeza Jelisaveta Karađorđević (82) i njena ćerka Katarina Oksenberg (56) nalaze se u Njujork gde pokušavaju da pronađu Katarininu ćerku Indiju (26), nestalu posle hapšenja vođe zloglasne sekte kojoj je pripadala.

Naime, vođa ove sekte se trenutno nalazi u zatvoru i optužen je za trgovinu ljudima i prisiljavanje devojaka da budu seksualne robilje u poslednjih 20 godina. Ipak, Indiji preti zatvor jer želi da ostane lojalna svom vođi i neće da svedoči protiv njega.

– I u zatvor bih otišla samo da njega zaštiti – rekao je novinar Frenk Parlato.

Indija Karađorđević je ranije izjavila za medije da “radi plemenite stvari i da će jednog dana biti poput Nelsona Mandele”.

Indija i dalje odbija da razgovara sa svojom majkom koja je doletela iz Kalifornije, ali je razgovarala sa svojom bakom Jelisavetom. Ona joj je jedina šansa da ne ode u zatvor.

– Ona me ubeđivala kako to nije ništa opasno i da je ona dobro. Ponavljala je kako su to izmišljene priče, što nije tačno. Indija je anđeo, mnogo je dobra, mi moramo da je izvučemo iz tog zla. Nije lako, učinićemo sve što je u našoj moći. Mnogo je volimo i borićemo se. Trudim se da ne plačem, jako je neprijatno i užasno, potresla sam se, ali moram biti jaka – poručila je ranije princeza Jelisaveta.

Indijina majka Katarina Oksenberg, koja je ćerka princeze Jelisavete i Hauarda Oksenberga, a unuka princa Pavla Karađorđevića, piše knjigu o ovoj strašnoj grupi i mukama kroz koje prolazi njena porodica, ali i druge članice sekte s kojima je razgovarala.

Katarina je uoči hapšenja Ranijera svoja jeziva saznanja o njegovoj organizaciji podelila i s tužiocima u Njujorku.

– Nadam se da će se Indija uskoro probuditi i da će videti šta joj je vođa sekte učinio – istakla je Katarina Oksenberg ranije za strane medije.