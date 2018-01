Neponovljivi šmeker: Zašto se Duško Radović izvinio Lepoj Breni

Kada se pojavila na domaćoj javnoj sceni Lepa Brena smatrana je čudom. Visoka, drugačija, vanserijske energije i talenta plenila je gde god da se pojavi, ali je i pored svega toga bilo onih koji su je smatrali talentovanom, ali ne naročito pametnom.

Jedan od takvih bio je i čuveni srpski pisac, pesnik i novinar Duško Radović.

To je otkriveno u dokumentarnom filmu “Lepa Brena – Godine Slatkog greha” koji je u tri epizode, u nedelji iza nas, prikazan na TV Prva.

Radio-voditelj i rok kritičar Marko Janković u dokumentarncu je otkrio kako je izgledao Brenin susret sa Duškom, te da je Radović bio taj koji je insistirao da se upozna sa Brenom.

-Duško Radović je, kada je bila pauza, došao do mene i pitao me je da li može da se upozna sa Brenom. Rekao sam mu da to nije nikakav problem, a potom sam ih upoznao – počeo je Marko.

On je pružio ruku Breni i rekao: “Dobar dan, ja sam Duško Radović”, Brena mu je na to odgovorila: “Šta mi se predstavljate? Ja vas znam. Svakog jutra slušam “Beograde, dobro jutro””. Ona je tada Duška fascinirala! On je izustio nešto neverovatno. Rekao joj je: “Ja sam došao vama da se izvinim, jer sam ja mislio da ste vi glupi” – rekao je Janković.

– Ja sam pao pod miksetu, nisam mogao da verujem šta čujem! Duško je bio očaran Brenom i uputio joj je izvinjenje samo zbog pomisli da nije inteligentna – rekao je Marko Janković u dokumentarnom filmu “Lepa Brena – Godine Slatkog greha”.