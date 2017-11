Nenad Pagonis za novi Hello!: Kalio sam se na ulici a trenirao u bušnim patikama

Sve što njegova gvozdena pesnica dotakne pretvara se u zlato. Nenad Pagonis, višestruki šampion planete i Evrope u kik-boksu, izazove traži u novoj borilačkoj disciplini, “plemenitoj veštini” boksu, i svakako ne biste želeli da se nađete u klinču s njim. Ipak, njegovo uvek nasmejano lice otkriva ogromno srce i neumornog filantropa, koji brojnim humanim delima svet pretvara u lepše mesto.

Osim zlatnih trofeja, Nenad je uspeo da pronađe i zlatnu sredinu između dve velike strasti, sporta i rokenrola. Gitarista je i pevač benda “Jurrasic Rock”, a donedavno ste mogli da ga vidite kako rodnim Novim Sadom krstari na motoru. Međutim, druženje sa moćnom mašinom zamenile su mirne porodične šetnje sa suprugom, glumicom Majom Brukner, i njihovom decom, trogodišnjom ćerkom Tesom i sinom Vladimirosom, koji je rođen prošlog septembra.

Kažu da je Detelinara novosadski Harlem. Jeste li imali prilike da se u to uverite u periodu odrastanja?

– To je kvart koji je iznedrio mnoge “žestoke” momke. Socijalni deo grada. Kraj koji očvrsne čoveka. Odatle potičem, tu sam, u svojoj sedamnaestoj, počeo da se bavim kik-boksom. Možda biste pomislili da je to prilično kasno za ostvarivanje bilo kakvog uspeha. Ali, sve se u životu dešava s razlogom, svi prolazimo kroz različite teškoće koje nas čeliče. Detelinara me je, eto, naučila i nekim grubljim stvarima, na primer, kako da se branim i ponašam u fizičkim okršajima. Iskalio sam se na ulici da bih u sportu postao šampion. Svaki težak trenutak kroz koji sam prošao bio je stepenik više na mom putu i važan deo lične evolucije.