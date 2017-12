Nenad Pagonis: Kada imate decu degutantno je i primitvno da gledate samo svoje potrebe

Višestrukom šampionu Evrope i sveta u boksu i kik-boksu Nenadu Pagonisu bio je potreban samo jedan susret s sedam godina starijom glumicom Majom Brukner da se zaljubi i poželi da s njom zasnuje porodicu. Danas imaju dvoje dece i skladan brak, ali nije uvek bilo tako.

– Moja žena i ja smo imali turbulentnu vezu kao svaki par. Raskidali smo i mirili se, ali kada su došla deca, sve je došlo na svoje. Nekada se posvađamo, budemo po sedam dana u svađi, ali deca su nam tu, oni su nam zajednički smisao. Imamo zadatak da ih izvedemo na pravi put, da učinimo svet boljim. Da ih naučim da oni budu dobri ljudi i da promene ovaj svet nabolje – kaže Nenad, koga ovih dana gledamo u šouu “Tvoje lice zvuči poznato”.

Pagonis kaže da su oboje pravili kompromise u braku.

– Mislim da je ona više pravila kompromise jer sam ja imao buran mladalački život, ali sam morao da povučem crtu i stavim tačku na to. S druge strane, Maja je muškobanjasta i nije prihvatala autoritet. Ipak, na kraju krajeva imamo lep brak. Preselili smo se na periferiju grada pored Dunava. Kupili smo konja, mačku, psa i uživamo u životu.

Nenad kaže da mu je Maja pomogla da se izbori sa svim problemima i strahovima u životu.

– Imao sam strah za porodicu, strah za decu. Na kraju se sve to ispostavilo da je bio moj lični rast. Na kraj s tim sam izašao tako što sam rešio da upoznam sebe kroz molitvu, meditaciju i osamljivanje u prirodi. Ja najviše koristim meditaciju i molitvu, dobri su da prevaziđem taj glas u glavi i da dobijem odgovore na pitanja koja često postavljam sebi. Maja mi je u svemu mnogo pomogla.

Nenad ima sina i ćerku, Vladimirosa i Tesu.

– I jedno i drugo mi deluju sjajno koliko su talentovani za muziku, balet i umetnost. Vladimiros je emotivan i traži pažnju. Mala deca su mali problem, velika su veliki.

Pagonis ne krije da i u njegovom braku ima razmirica.

– Postoje male svađe tipa “nisi isključio peglu”, “nisi skuvala ručak”. To su neke normalne svađe, na kraju dana legnemo jedno pored drugog i kažemo “volim te”, a ujutro “dobro jutro, ljubavi”. Važno je da se roditelji poštuju i vole i da to deca vide. Jako mi je ružno i žao kada vidim da imaju tromesećnu ćerku i svađaju se kome će ona da pripadne. Pa čekajte, to dete ima tri meseca, sada treba da dobije najviše ljubavi i vi se razilazite zbog vaših nesuglasica, vaših bolesnih glava i svađate se kome će da ostane dete. To je toliko degutantno i primitivno da gledate samo svoje potrebe. Ja šest meseci nisam mogao da živim od Vladimirosa koji je plakao, a ja sam u to vreme trenirao i spremao mečeve. On je noću plakao i ja sam 16 puta ustajao. Dolazilo mi je da se pokupim i odem šest meseci na pripreme, ali ne može Maja sve sama – objašnjava bokser.

