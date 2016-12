Nenad Okanović o seriji “Ubice mog oca”: To je dokaz da kvalitetne stvari mogu da se rade ovde i da nije kriza

Nenad Okanović je prvo postao poznat kao sin Dragan, ali posle uloge lopova u “Ubicama mog oca”, ljudi ga nazivaju po liku – Pera lopov.

Nenad ne krije da mu je drago što ga više ne povezuju samo sa ulogom seljaka iz Petlovca.

– Kad sam nedavno bio na slavi i u trenutku kada sam ušao u kuću domaćina, gosti su povikali: `Sklanjajte novčanike, evo ga Pera` – kroz smeh je ispričao Nenad.

– Pera, kao ni Sin Dragan, nije glavni lik, ali je upečatljiv i zbog toga mi je drago da ga ljude vole. Drago mi je što me sada po njemu prepoznaju i što sam iskočio iz nekog ranijeg šablona po kojem su me ljudi prepoznavali. Scenario za `Ubice` mi se dopao. Znao sam da će biti zanimljivo. Bilo je samo pitanje kako će se sve to izvesti, ali Gaga je sve to uradio fantastično.

Sjajna ekipa glumaca i cela produkcija. To je dokaz da kvalitetne stvari mogu da se rade ovde i da nije kriza. Srećan sam što sam deo tog projekta i nadam se da će se nastaviti – dodaje on za Alo.

S obirom na to da Nenad trenutno vodi i kviz “Ja volim Srbiju”, pitali smo ga šta mu je draže.

– Gluma mi je prioreitet, a kviz mi je zabavan. Volim da ga radim, posebno zato što ga radim sa Neletom i Ninom. Ona je super. Baš sam srećan što sam je upoznao i što radim s njom. Suvi je profesionalac i ništa ne prepušta slučaju – otkriva Okanović, koji je čak zaigrao i u predstavi Neleta Karajlića “FBI – Dosije Tesla”, čija je premijera zakazana za 26. decembar.

– Nije lako, ali je sve stvar organizacije. Klinci su već dobili poklone za Novu godinu. Izabrali su da ih dobiju ranije i već su ih otvorili – kaže Okanović i otkriva gda će biti za doček.

– Razmišljao sam i onda sam doneo odluku da prvo odem u kuhinju, pa ću da se premestim u dnevnu sobu, a onda ću malo u spavaću sobu i sve tako ukrug – duhovito objašnjava Nenad.