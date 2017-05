Nenad Lalatović: Iselio sam se iz stana jer je normalno da muškarac napusti dom i ostavi ga ženi i deci





Nekadašnji fudbaler, a sada jedan od najuspešnijih srpskih trenera Nenad Lalatović nedavno je odlučio da stavi tačku na jedanaestogodišnji brak sa suprugom Ivom, sa kojom ima troje dece. Supružnici su pre mesec dana zajedno doneli odluku da se raziđu i samostalno nastave život, a zvanični razvod braka tek predstoji. Mada će svako od njih krenuti svojim putem, spajaće ih cilj da svojoj deci, sedmogodišnjoj Ini, petogodišnjem Marku i trogodišnjem Vanji, obezbede lepo detinjstvo i što bolje uslove za život.

– Iva i ja proveli smo jedanaest vrlo lepih i kvalitetnih godina u braku, ali su u poslednje vreme mišljenja počela da nam se razilaze i da drugačije gledamo na neke stvari. Usled tih razilaženja i ljubav je polako počela da bledi, pa iako emocije između nas još postoje, one nisu više stoprocentne kao ranije. Kako ni ona, ni ja nismo navikli na takav odnos, koji je neko vreme trajao, kroz razgovore smo shvatili da je najbolje rešenje da se raziđemo i da svako krene svojim putem – počinje svoju priču o Ivi, sestri fudbalera Stefana Babovića.



– To nije bila laka odluka, pre svega zbog naše dece koja su nam na prvom mestu. Za mene je bolno što će odrastati kao deca razvedenih roditelja. Mi ćemo im, kao i do sada, maksimalno pružati ljubav i nikada neće biti zapostavljeni ni sa moje, ni sa Ivine strane, jedino što neće više živeti sa oba roditelja – iskren je trener Fudbalskog kluba “Čukarički” i selektor nove selekcije srpske reprezentacije sastavljene od igrača do dvadeset jedne godine starosti. On tvrdi da se polako navikava na samostalni život:

– Pre mesec dana iselio sam se iz porodičnog stana jer smatram da je normalno da muškarac napusti dom i ostavi ga ženi i deci. Sa Ivom sam u svakodnevnom kontaktu i upućen sam u sve što ima veze sa našom decom. Iako smo se razišli, nas dvoje nismo neprijatelji, već smo nastavili da normalno komuniciramo. Naši advokati se trenutno dogovaraju o detaljima razvoda, koji se pre svega tiču mojih finansijskih obaveza prema mališanima. Sa doskorašnjom suprugom ne želim da pričam o tim stvarima, to smo prepustili našim pravnim savetnicima, a ja ću sve svoje obaveze, koje po zakonu imam, ispunjavati. Šta god se u budućnosti dešavalo naša deca će mi uvek biti na prvom mestu. Ne postoji ništa što bi moglo da mi bude važnije od njih.



Poznati trener, koji poslednjih godina beleži velike poslovne uspehe, tvrdi da njegovi naslednici još ne znaju da su im se roditelji razišli, a njegovo odsustvo od kuće pravdaju mnogobrojnim poslovnim obavezama koje ima.

– Oni su još jako mali, tako da ne shvataju šta znači razvod roditelja. Zaključili smo da je najbolje da im u prvo vreme ništa ne govorimo i ne zamaramo njihove male glave time, već da malo sačekamo da se naviknu na novonastalu situaciju, pa da im tada sve polako objasnimo. Moje odsustvo od kuće pravdamo mnogobrojnim poslovnim obavezama koje imam. I zaista je tako, trenutno imam velike ambicije sa Fudbalskim klubom “Čukarički”. Pošto sam kao trener “Vojvodine” ostvario istorijski uspeh kada smo sezonu završili treći na tabeli, a da nismo izgubili nijednu utakmicu na svom stadionu, odlučio sam da nastavim karijeru u “Čukaričkom”, koji je najbolje organizovani klub u celoj Srbiji. Kada sam postao trener, klub je bio treći skraja tabele, ali već beležimo odlične rezultate. Cilj u sledećoj sezoni mi je da budemo među tri najbolja kluba u zemlji. Osim toga, preuzeo sam ulogu selektora reprezentacije za igrače do dvadeset jedne godine, koje ovog leta vodim na „Evropsko prvenstvo“. To će biti veliki izazov i doneće mi mnogo obaveza – iskren je Nenad, koji tvrdi da njegovoj deci česta očeva odsustva od kuće nisu nepoznanica.

– Moja profesija je takva da sam uglavnom tri danau nedelji bio van kuće, pa je deci normalno da me često nema. Ipak, kada sam sa njima, davao sam im se stoprocentno i nisam izbegavao ništa što je vezano za njih. Uživao sam da ih kupam ili uspavljujem, što će im, verujem, nedostajati, ali Iva i ja smo se dogovorili da ću i ubuduće svaki slobodan trenutak provoditi sa njima i da ću ih voditi na zimovanja i letovanja tokom pauza u klubu. Uostalom, i sve što sada radim je zbog njih, jer želim da im obezbedim što bolje uslove za život.

Iako njegova bračna zajednica nije potrajala ceo život kao što je planirao, nekadašnji fudbaler kaže da nije izgubio veru u brak, ali mu je žao što ta institucija nije više stabilna.

– Proveo sam jedanaest prelepih bračnih godina tokom kojih sam dobio troje dece, za koju danas živim, pa mislim da je to prelepo. Trenutno ne razmišljam o novom braku, niti u mom životu postoji druga osoba, kao što ne postoji ni u životu moje supruge. Za sada se navikavam na novo životno poglavlje i čekam zvanični razvod, a šta će doneti budućnost nikad se ne zna – zaključuje Lalatović.