Nenad Jezdić: Ovde ljudi misle da im nešto pripada, iako to ne zaslužuju

Glumac Nenad Jezdić osvrnuo se na nesrećno vreme u kojem živimo i rekao šta je to što od nas pravi neprijatelje i kako svi živimo u ovom vremenu…

– Mi živimo na takvom prostoru, u takvom miljeu, i mi takav mentalitet imamo da su zapravo sve stvari za nas sudbinske. A ja mislim da su sudbinske samo zato što nisu projektovane, što nisu planirane. Ovde se dosta stihijski živi. Ovde se malo akcenat stavlja na prosvećenost, na činjenicu da mora da se radi. – objasnio je Nenad u razgovoru za Blic, a zatim obrazložio razloge nastajanja sukoba između naroda koji dele istu zemlju, ali i sudbinu:

– Ovde ljudi uglavnom misle da im nešto pripada, iako to ne zaslužuju. I to je zapravo osnov svakog sukoba na ovim prostorima. Da li su to politički sukobi, da li su to socijalni ili mentalitetski sukobi, to uvek dođe iz nezadovoljstva, iz neke nesigurnosti. A i kako da budemo sigurni kada je sve oko nas toliko nesigurno… Mogu samo da se nadam da će nešto da se promeni, da će nešto biti bolje, da ćemo postati bolji ljudi, da ćemo biti komunikativniji… Da ćemo svi sa ovih prostora biti takvi, jer suštinski smo jedan narod – gotovo u dahu je ispričao Jezdić za Blic.