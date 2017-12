Nenad Jezdić: Ne moraju biti u krvnom srodstvu oni koji će posle mene nastaviti nešto moje

Nenada Jezdića gledamo u popularnoj triler-drami Dragana Bjelogrlića “Senke nad Balkanom” u ulozi glavnog negativca Krojača, dok na drugoj frekvenciji u sitkomu “Mamini sinovi” (Prva) ovaj cenjeni umetnik tumači razmaženo čedo stare majke.

U toku je snimanje serije “Koreni”, prve TV adaptacije kultnog romana srpskog književnika Dobrice Ćosića, gde će Jezdić oživeti lik sluge Tole Dačića, najzaslužnijeg za produžetak loze ugledne srpske porodice.

– Katići bez Dačića ne mogu. Ova saga ne bi bila kompletna da on svoje potomstvo nije ostavio u njihovoj familiji – priča glumac.

– Moj karakter je oličenje sklonosti našeg naroda ka politikanstvu i socijalnim razgraničenjima, egzistencijalnim pitanjima i tumačenjima. On je sluga i nosilac života u pravom smislu te reči.

Junaka iz 19. veka upoznaćemo kroz životnu dramu koju Aćim Katić prolazi sa sinovima Vukašinom i Đorđem, a opisana je u Ćosićevom romanu iz 1954. godine. Sudbine likova, zapleti i odlična glumačka ekipa publiku neće ostaviti ravnodušnom, a naš sagovornik je srećan što je dobio priliku da snima nešto novo – jer to u Srbiji nije čest slučaj. – U oskudici posla, repertoara i sredstava, rad na nekom televizijskom projektu sam po sebi predstavlja podvig. Zadovoljstvo je čuti da je neko drugi uspeo da postane njegov deo, a ako si ti jedan od delatnika stvar je još kompleksnija i dragocenija – zadovoljan je Jezdić.

Osim manjka finansija dodatni problem predstavlja i to što reditelji sve manje eksperimentišu, pa su glumci često prinuđeni da tumače isti tip uloga. S obzirom na to da se tokom karijere prikazao u mnogobrojnim izdanjima, čini se da je ovog glumca ova boljka zaobišla. On tvrdi da mu je svaka rola pružila priliku da ide napred i uvek se trudio da ih dobro iskoristi.

– Nemam osećaj nenapredovanja. Kod nas se veoma malo radi i uvek se ide na sigurnu varijantu i glumačku podelu. Ali nema posla koji me nije oplemenio i u kojem makar trunčicu nečeg novog sebi nisam otkrio i o tome posvedočio kroz ulogu – priča Jezdić.

Tokom razgovora slavni glumac objašnjava da rečenica: “Glumci su večita deca” zaista ima smisla. Jer na pitanje šta ga motiviše da snima “Korene” odgovara kratko i jasno – igra. Tačnije, njena istinitost.

– Mi umetnici glumu smatramo igrom, koja na kraju mora da postane moguća. Igramo se sudbinama i istinama, i stvaramo njene različite oblike, što je najdragocenije u ovom poslu.

Važna tema o kojoj govore “Koreni” jeste problem jalovosti i nemogućnost produžetka loze. Našavši se u koži sluge sa kojim je Simka zatrudnela, Jezdić je uspeo da spase jednu dobrostojeću porodicu od gašenja. To nam pokazuje da novac i bogatstvo nisu garant sreće, te da je istinsko zadovoljstvo daleko od materijalnog. – Ovde nije u pitanju samo puko razmnožavanje, već sposobnost da se neka ideja prenese za budućnost. Postoji nešto što se zove zavet predaka, a to znači da ne moraju biti u krvnom srodstvu oni koji će posle mene doći da nastave nešto moje.

U ulozi šarmantnog doktora plastične hirurgije Mihajla Miše Popovića, kojeg obožavaju žene i voljena stara majka Rosa (Svetlana Bojković) Nenad Jezdić je uspeo da “zavede” gledaoce u Srbiji. Serija “Mamini sinovi” predstavlja adaptaciju australijskog sitkoma “Majka i sin”, koji se prikazivao od 1984. do 1994. godine, a Jezdić naglašava da mu je ovaj projekat omogućio da spozna nešto novo o sebi.

– Zahvalan sam što su moji roditelji smatrali da kad dete odraste, treba ga pustiti da se samostalno razvija. Srećan sam što sam imao takav život, jer su ova dva mamina ljubimca sve suprotno od onoga što sam ja. Zato mi je lepo i imam taj luksuz da mogu da se poigravam sa ovom temom – kaže glumac.