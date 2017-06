Nega kože lica posle tridesete

Ako ste u uglovima očiju, na čelu i oko usana primetili crtice koje iz dana u dan postaju sve dublje i naglašenije, potrebna vam je adekvatna krema da biste zaustavili pojavu bora. Naši saveti pomoći će vam da odaberete pravu.

Prvi znaci koji odaju proticanje vremena obično se javljaju oko tridesete godine života. To su takozvane izražajne bore, koje su posledica česte kontrakcije određenih mišića. S godinama, koža postaje sve suvlja i smanjuje se lučenje kolagena i elastina, pa se crtice, koje su u početku bile jedva primetne, pretvaraju u prave pravcate bore, a zatim u brazde. Međutim, odgovarajuće kreme mogu vam priskočiti u pomoć. Pogledajte koje bi sastojke one trebalo da sadrže.

HIDRANTNE KREME

Nega kože je nezamisliva bez hidratantne kreme, koja štiti kožu i obezbeđuje joj neophodnu vlagu. Danas postoje formule koje sadrže hidratantne agense koji su isti kao oni koji se prirodno nalaze u koži i često se kombinuju sa antiokisidansima, kao što je vitamin E, i sa UV filterima.

KREME ZA REGENERACIJU

Posle 30. ove kreme obavezno moraju da se uključe u svakodnevnu negu kože, pošto deluju na dva fronta. S jedne strane, kompenzuju gubitak elastičnosti, a s druge podstiču mehanizme koji obezbeđuju obnavljanje ćelija kože. Najefikasnije su kreme koje sadrže alfa hidroksilnu kiselinu i prekursore vitamina A (retinol), koji peglaju kožu i podstiču obnavljanje ćelija derma. Ove kreme obično sadrže i vitamin C i ekstrakte raznih biljaka koji su testirani na ćelijskim kulturama u laboratoriji.

KREME KOJE KOŽI DAJU ELASTIČNOST

Njihov je zadatak da zategnu lice, koje posle 40. već počinje da se opušta. Kako to postižu? Pre svega, sadrže polimere koji privremeno zatežu kožu, kao i agense (derivati silicijuma) koji joj pomažu da sačuva elastičnost. Najzad, tu su i supstance kofein i escin koje koži obezbeđuju svež izgled.

KREME KOJE PEGLAJU KOŽU

Za razliku od injekcija botoksa, koje deluju na mišić, ove kreme peglaju bore tako što deluju direktno na kožu. Da bi to mogle da postignu, obogaćuju se supstancama koje opuštaju kožu, kao što su adenozin i magnezijum. One su veoma efikasne ako se primenjuju preventivno, to jest da bi se sprečilo pretvaranje izražajnih bora u trajne bore. Ako se sa njihovim korišćenjem počne posle pojavljivanja stalnih bora, one mogu samo da ih ublaže, ali ne i da ih otklone.

Masaža lica po japanskom receptu

Kad se japanski „umovi za lepotu” posavetuju s majstorima tradicionalnih japanskih rituala za telo i duh, rezultat je efikasna i jednostavna samomasaža za mladolik izgled.

Ovu masažu lica osmislili su kozmetički stručnjaci iz Kaneba spajajući pokrete iz shiatsu masaže sa zapadnjačkim tehnikama kako bi poboljšali efekte svojih proizvoda za pomlađivanje. Ne samo da će ova masaža poboljšati delovanje aktivnih sastojaka iz proizvoda za negu nego će njeni dodiri smiriti stres i napetost, opustiti mišiće, zategnuti i učvrstiti kožu, pospešiti mikrocirkulaciju i podstaći blagotvoran san. Kako bi se poboljšala cirkulacija, masažu treba izvoditi jednoličnim tempom, prateći ritam srca. Dovoljno je samo pet minuta!

Za obraze i bradu

Nakon što vrhovima prstiju na lice nanesete kremu ili serum, laganim pritiskom dlana masirajte celo lice. Počnite od brade, preko korena nosa prema vrhu čela pa sve do uva.

Masirajte desnu stranu lica levom rukom, a levu stranu desnom rukom. Svaki postupak ponovite tri puta. Povlačenjem dlana prema gore podstiče se cirkulacija i mikrocirkulacija što rezultuje učvršćenjem kože obraza i brade.

Za područje oko očiju

Postavite kažiprst na očni kapak, a srednji prst ispod oka pa lagano vrhovima prstiju pritiskajte osetljivo područje oko očiju i povlačite ga prema spoljašnjem delu lica. Drugi korak je lagano štipkanje uglova očiju od vrha prema dole.

Za obraze i uglove usana

Sa četiri prsta lagano jagodicama povlačite usne i obraze sve do uva.

Ponovite nekoliko puta. Lagano štipkajte obraze, krenite ispod oka do korena nosa i završite na uglovima usana.

Za spoljašnje konture lica

Palcem i kažiprstom leve i desne ruke lagano pritiskajte spoljašnje konture lica. Ponovite nekoliko puta kako biste stimulisali limfnu drenažu.

Zatim postavite dlanove obe ruke na vrat i nežnim pokretima prema dole masirajte vrat.

Na kraju sledi opuštanje. Lagano prislonite dlanove na lice od tri do pet sekundi, sve dok ne osetite prijatnu toplinu.

Izvor: kodren. com