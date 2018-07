Neda Ukraden: U ovim godinama telo mi nije najveći adut, ali ne moram ni da ga se stidim

Možda zgodnija nego što je bila daleke 1981, kada je Vajti pevala prateći vokal na čuvenom takmičenju, pevačica Neda Ukraden priznaje da ima žal što u Evropi nije zapevala sama.

– Oduvek je kod mene postojala želja da, zbog internacionalne popularnosti, učestvujem na Evroviziji! U vreme kada je izašla pesma “Zora je” nisu postojali internet niti “jutjub”, ali uprkos svemu, pesma je našla put do publike i van granica naše zemlje. U tadašnje vreme, to je bio ogroman uspeh i činjenica da nisam kao samostalni izvođač učestvovala na Evroviziji ostaće veliki žal za mene – kaže pevačica za “Alo!” i dodaje da nije isključeno da ispuni svoju želju.

– U svakom slučaju, bila bih zanimljiva pojava na Evroviziji! Ako ništa drugo, sigurno bih bila najstarija učesnica sa šokantnim nastupom – kaže pevačica kroz smeh, koja je početkom 80-ih pevala prateće vokale na evrovizijskom nastupu Seida Memića Vajte. Inače, Neda ovih dana promoviše pesmu “Volim život” koja, kako objašnjava, savršeno odslikava njen stav prema životu.

Neda će nekoliko dana provesti u Crnoj Gori na porodičnom odmoru.

– Ćerka i ja idemo s mojim unukama, a zet će nam se ubrzo pridružiti. Iskoristiću nekoliko slobodnih dana da se odmorim sa u Crnoj Gori, u svojoj kući, u kojoj ne mogu često da boravim. Spremna sam za plažu i planiram da nosim bikinije, ali i jednodelne kupaće. Smatram da moje telo sasvim pristojno izgleda za godine koje imam. Nije mi ono najveći adut, ali ne moram ni da ga se stidim – kaže pevačica.

– Čovek se jednostavno rodi s energijom i ja kada uradim nešto, ne kukam kako sam umorna. Jednostavno, sebi zacrtam zadatak koji treba da odradim tog dana. Ma koliko se u datom trenutku loše osećala, bila umorna ili ne, bez obzira na to da li je vruće ili hladno, sneg ili plus 40, to je nešto što moram da obavim – kaže pevačica i dodaje:

– Nikada ne pomišljam da mi je dosta svega, već želim da što pre stignem do cilja i da posao obavim kvalitetno i na obostrano zadovoljstvo. Naravno da stvari mogu usput da budu i neprijatne, jer čoveku nekada nije do pevanja, dese se porodične stvari, tragedije, smrti najbližih, dogodi se da si prehlađen, nervozan, neispavan… – kaže pevačica