Neda Ukraden očajna: Majka više ne zna ko sam, ali zna moje pesme njoj posvećene



Neda Ukraden trenutno bije još jednu životnu bitku, jer ne može da prihvati činjenicu da je majka Anđelija ne prepoznaje.

Uznapredovala Alchajmerova bolest naterala je pevačicu da svoju majku smesti u dom za stara lica, a kada joj je nedavno odnela tortu za rođendan, Anđa je osoblje pitala: “Ko je ova žena?”.

Neda kroz suze priznaje da njena majka više ne zna ni njeno ime, zbog čega se pevačica svaki put kada izađe iz doma isplače.

– Za mene je svaka poseta njoj veoma tužna, zato što je ona neko ko je za mene ceo život živeo i radio, a sada je teško bolesna. Konstatovan joj je onaj najteži stepen Alchajmera, to je najgora faza. Ona mene apsolutno ne prepoznaje, ne zna ni ko sam, ni šta sam, ni kako se zovem. Kada sam joj odnela tortu za rođendan, ona je pitala osoblje ko sam i kako se zovem. Nije znala da sam to ja, njena ćerka – kroz suze priča Neda, a prenosi alo.rs.

– Ali ono što je fascinantno jeste da zna moje pesme koje sam njoj posvetila. Tako sam shvatila da je tačna ona teorija da je muzika terapija. Drago mi je da je makar jedan deo mene sa njom, makar to bilo kroz moje note – ističe Neda, koju najviše boli to što ne može sama da se stara o svojoj majci, jer je njoj potrebna kompletna lekarska nega.

Pevačica je zahvalna čitavom timu lekara koji svakodnevno bdi nad Anđelijom, ali joj to ne umanjuje bol što sa majkom ne može da popriča i popije kafu kao nekada.

– Veoma mi je teško u tim situacijama kada joj odem u posetu, bukvalno sedim sa njom za istim stolom, a ona nema pojma ko sam. Da li sam joj ćerka, drugarica ili neka treća osoba. Uvek kada izađem iz doma, isplačem se zbog toga. Uopšte mi nije lako da kroz celu tu situaciju prolazim, mislim da to uopšte nisam zaslužila da mi se dogodi u životu. Nikome ništa nisam zgrešila ili loše uradila da bih imala takvih problema ili da bi mi se to dešavalo, baš naprotiv, uvek sam bila voljna svima da pomognem i da se nađem kada je to trebalo – kroz jecaje priča Neda, koja je majci za 91. rođendan organizovala prigodnu proslavu u domu, gde je okupila osoblje i Anđine prijatelje.

– Srećan ti 91. rođendan, najdraža moja. Hvala ti, draga mama, za život radostan. Volimo te beskrajno. Ti si me pratila svuda, k’o anđelovo krilo! Težak si imala život, al’ nikad se žalila nisi, uvek na mome nebu ko sunce sjala ti si – poručila joj je tada pevačica kroz pesmu, što je Anđeliju raznežilo, ali i dalje nije znala zbog čega je pevačica došla i ko je ona uopšte.

Čak i kada joj je osoblje objanilo da je to njena ćerka, Nedina mama nije reagovala, ali je ubrzo pustila njene pesme, kojih se i dalje seća.