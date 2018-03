Neda Arnerić o lepoti: Trebalo je da poznajete moju mamu i tatu, pa bi vam bilo sve jasno

Neda Arnerić je jasno pokazala svima da će se njen glumački san pretvoriti u javu. Još otkad je, kao devojčurak, debitovala u filmu “San” Puriše Đorđevića.

Više od 110 filmskih i televizijskih uloga i 40 pozorišnih predstava maratonski je istrčala, da bi je na proteklom Festu sačekala nagrada “Beogradski pobednik”. Jednostavno, Neda Arnerić, naša glumačka diva.

Kako je to biti “beogradski pobednik”?

– Živim svoj život u kome su divni momenti glumačke igre koju poistovećujem sa ljubavlju koja traje do kraja života. Zato ne želim da to bude samo jedna trka i da ja budem već sada pobednik. Volela bih da trčim još dugo.

Osvojili ste brojne nagrade. Da li su one dokaz ostvarenja vaših snova?

– Za moju karijeru one nisu bitne. One vas obraduju za momenat i vrlo brzo ih zaboravite. Život ide svojim tokom, a nagrade ostanu ćušnute u neku biblioteku.

Ipak, koje vas je priznanje uverilo da ste uspeli u glumačkom zanatu? – Jedina koja me je zaista potresla je nagrada “Pavle Vuisić”. Zato što su u žiriju bili ljudi poput Mire Banjac, Mire Stupice i Bogdana Diklića, koji su izuzetno oštri u davanju komplimenata. Kada sam kod njih prošla, shvatila sam da sam, ipak, dobra glumica.

Kažete da vas je posebno radovala saradnja sa rediteljem Lordanom Zafranovićem.

– Igrala sam u njegovim filmovima “Haloa – praznik kurvi” i “Večernja zvona”. Nastavak saradnje sa Lordanom mi je jedna od najvećih profesionalnih želja. On trenutno ima više filmova u pripremi i nadam se da ću zaigrati u nekom od njih.

Glumili ste i u jednom od kultnih filmova “Ko to tamo peva”.

– Igrala sam kod Duška Kovačevića i na filmu i u pozorištu, tako da sam zadovoljna. On sigurno spada među najveće pisce 20. veka.

Koji su vam dalji planovi?

– Da dobijem jednu lepu pozorišnu ulogu.

Mnogi pitaju kako uspevate da sačuvate svoj još uvek devojački izgled. – Trebalo je da poznaju moju mamu i tatu, pa bi im bilo sve jasno. To je stvar genetike.

Šta vam je još obeležilo proteklu nedelju van glume?

– Ja bih na to odgovorila ovako: Imam želju da me okruži zdravlje, a ne bolest. Naravno, to želim i drugima.