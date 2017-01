Neda Arnerić: Neka me ima na naslovnim stranama, znači da vredim i da ljude još zanimam!

Glumica Neda Arnerić kaže da je nisu povredili novinska nagađanja o njenoj nesreći, ali da ju je zabolelo ono što se spekulisali o njenom suprugu.

Naša čuvena glumica prošle godine doživela je nesreću kada je pala sa terase svog stana. Kaže da je bila u neverici kada su joj najbliži pokazali šta se sve pisalo o tom incidentu.

– Nisam im verovala da je to toliko dobilo na popularnosti i da je zanimalo žutu štampu. Zgrozila sam se, ali i pomislila: “Opa bato, pa ti si još žena u centru pažnje!” Neka me ima na naslovnim stranama, pa makar i u lošem smislu, znači da vredim i da ljude još zanimam – rekla je Neda gostujući u emisiji “150 minuta” i dodala:

– Samo mi je žao što su u sve to uvukli i mog supruga, ni krivog ni dužnog, što su o njemu pisali takve neistine da se ja sad naježim. Otkud nekom takva monstruozna ideja da ga smatraju za čoveka koji je na ivici života ili smrti. Ajde ja, pala, javna ličnost, nek pišu šta hoće. Ali, on im nije ostao dužan. Ja mu se divim, ja se ne bih petljala i spuštala na nivo tog polu-novinarstva. On je znao da se nosi s tim, unajmio je advokata i dobio sve procese – rekla je Neda, prenosi Blic.

Ona se osvrnula i na svoje glumačke početke.

– Sa 13 godina sam snimila prvi igrani film. Kad bih slavila, sada bih obeležila pedesetogodišnjicu bavljenja glumom, što smatram svojim najvećim uspehom, što sam uspela da istrajem toliko dugo. Što je čudno, jer nisam bila član nijednog pozorišta, nisam završila Akademiju, nisam skrenula s puta, a mogla sam da zabrljam.

Danas priznaje da retko gleda svoje filmove, ali i kada ih pogleda, primećuje samo greške.

– Vidim samo koliko sam grešila i šta je sve moglo bolje da se uradi. Strašno sam stroga prema sebi i svom poslu i retko kad sam zadovoljna – kaže Neda, a na pitanje kako se nosi s društvenim mrežama kaže:

– Ne guglam svoje ime. Za mene je tek Fejsbuk otkriće i to sam se malo “navukla”, što bi rekli klinci, kad sam bila na odmoru u Austriji.