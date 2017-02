Ne voli da mu bacaju grudnjake na binu: Hariju Varešanoviću najviše znače osmesi publike

Povezane vesti



Pre dugo očekivanog koncerta povodom 8. marta, Hari Varešanović će objaviti dva spota, od kojih je jedan duet sa pevačicom Elenom Risteskom.

– Meni je najmanje drag posao koji je vezan za snimanje video spotova. Ja ne volim da se slikam, ja volim binu, mikrofon, publiku. Tu me adrenalin puca i tu sam sjajan. Ovako kad moram da se šminkam, da poziram, tu nisam baš svoj – priznaje popularni pevač.

Hari je nedavno proslavio 57. rođendan i ponosan je na to što je ženama i dalje atraktivan.

– Dnevno se često loše osećam, ali se životno osećam sjajno. To je najvažnije, da je čovek životno srećan. Dani su malo ovakvi, malo onakvi – rekao je Hari za emisiju “Ekskluziv”.

Njegove kolege tokom koncerata od obožavateljki dobijaju razne odevne predmete, ali je njemu nagrada samo njihov osmeh.

– Kad mi neko baci grudnjak, to je neka prostitutka, meni se to ne sviđa, to mi je ono, baš jeftino. Kad neki osmeh koji govori nešto pošalje neko iz publike, koji mnogo toga govori, onda mi to digne rep i nahrani ego. Mnogo više nego neki odevni predmet – zaključuje on.