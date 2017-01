Ne može da se odbrani od udvarača: Romana Panić ne želi viša da bude sama

Romana Panić je u novu godinu ušla samouvereno i puna nade da će joj 2017. doneti ostvarenje nekih želja. Kako kaže, volela bi da održi jedan solistički koncert, a što se privatnog života tiče, da ne bude više sama.

Na pitanje da li joj prilaze muškarci ona kaže:

– Da, ne mogu da se odbranim od udvarača. Mislim da muškarcima ne odgovara moja jačina. Samo posle čujem od njih: “Ne mogu ja ovo, meni je ovo previše”. Što sam starija, sve manje znam šta se dešava.

Ona kaže da joj prilaze mlađi muškarci.

– Mlađi muškarci imaju mnogo više hrabrosti i to je ono što mi se sviđa. Ne znam da li je to neki trend 21. veka. Sad je to baš izraženo. Ne znam da li je to stiglo iz Holivuda, kada je Demi Mur prošetala sa Eštonom Kučerom. To prija u jednom momentu i mnogo je dobro. Žena što je zrelija i u tim tridesetim, četrdesetim ona je sve jača, a muškarci se brže umaraju. Ja se i družim sa mlađim generacijama. Kako ostati večno mlad u ovom gradu, ako nisi sa mlađim muškarcima – pita se Romana, a piše pulsonline.rs.

Romana je otkrila i da sebi u novoj godini želi da nađe srodnu dušu.

– Zaista želim to. Dosadilo mi je više da budem sama. I želim da održim solistički koncert. Samo neka mi bog da tu dobru energiju – kaže ona.