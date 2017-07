Ne da svoju pesmu: Sa kojom se koleginicom sukobila Aleksandra Radović

Povezane vesti



Aleksandra Radović imala je nesuglasice s koleginicom iz Hrvatske Ivanom Banfić, koja je želela da prepeva njenu pesmu “Kao so u moru“, piše Kurir.

– To je bila velika frka. Kolege iz Hrvatske su pitali Aleksandru Milutinović, koja je autor pesme, a pošto nas dve imamo ugovore koji to zabranjuju, slale smo dopise da to ne može da se uradi.

I naša izdavačka kuća im je slala da ne smeju da je snime, ali su oni rekli da će, hteli mi to ili ne, obraditi pesmu.Razvlačenje. Hoće li da snime ili neće, ali na kraju ipak nisu snimili. Nije realizovano i neće biti – rekla je Radovićka.