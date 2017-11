NBA legenda Skoti Pipen: Novak je najveći svih vremena i moj omiljeni teniser

Najbolji srpski teniser Novak Đoković prolazi kroz jedan od najtežih perioda u karijeri. Kako je zbog povrede lakta odustao od takmičenja, nakon punih deset godina ne nalazi se u prvih deset tenisera na ATP listi.

Ipak, njegove maestralne igre i veliki talenta ne mogu biti zaboravljeni, a na to je još jednom podsetio bivši as Čikago Bulsa i šestostruki NBA šampion Skoti Pipen.

Košarkaška legenda se srela sa Novakom u jednom restoranu, pa je iskoristio priliku da se zajedno fotografišu.

Ran into a tennis GOAT and a favorite of mine at lunch yesterday @DjokerNole pic.twitter.com/voiAHPFjL2

— Scottie Pippen (@ScottiePippen) November 7, 2017