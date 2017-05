Nataša Vukoje: Roditelj mora da spozna prirodu deteta i dopusti mu da samo biraja svoj put

Nekadašnja košarkašica i manekenka Nataša Vukoje, koja je veliki uspeh postigla i u sportu i u svetu mode, svoju pravu misiju i potpunu ispunjenost otkrila je tek kada je krenula na put duhovnog razvoja. Radom na sebi počela je da se bavi posle razvoda od bivšeg supruga Aleksandra Jugovića, sa kojim ima šestoipogodišnju kćerku Đurđu, a prva metoda sa kojom se suočila bila je rekonekcija. Kada je osetila boljitak zbog kojeg je svoj život počela da deli na pre i posle rekonekcija, Nataša je postala i praktičar ove metode, a edukaciju je završila kod čuvenog Erika Perla, rodonačelnika rekonekcije.

Ubrzo je kao trener za lični razvoj osmislila program Wake up, a pre nešto više od godinu dana počela je da radi i kao učitelj kundalini joge dok je ovog proleća postala autor i voditelj emisije Drugačija na Ženskoj televiziji.

– Svakom čoveku u život stigne uvek ono šta je spreman da primi, pa se i moj poslovni put razvijao upravo na taj način. Najnovije u mom životu je rad na televiziji i jako mi je drago što je rukovodstvo „Ženske“ odlučilo da baš meni ukaže poverenje i da me angažuje da radim emisiju u čijem fokusu su žene koje se bave drugačijim zanimanjima i na svoj način doprinose društvu, ali nemaju medijsku pažnju. Emisija je startovala u aprilu i sada privodimo kraju prvu sezonu, a od jeseni ćemo se ponovo družiti sa gledaocima – počinje priču Nataša i otkriva nam kako je kundalini joga promenila njen život.

– Kada sam prestala profesionalno da se bavim košarkom, počela sam da tragam za oblikom rekreacije koji će mi odgovarati. Tako sam slučajno naišla na onlajn učitelja kundalini joge iz Amerike, a kada sam spoznala sve njene prednosti, poželela sam da i sama postanem učitelj. Kundalini joga je nešto za čim sam tragala čitavog života. Kroz nju sam naučila da shvatim šta su mi prioriteti, da budem odgovornija prema sebi i da mnogo lakše donosim odluke. Danas držim onlajn časove u Srbiji i Španiji, a na Palma de Majorki radim i uživo sa polaznicima.

Lepa tridesettrogodišnjakinja već godinu dana živi između Beograda i Palma de Majorke, a glavni razlog za to je njena nova veza sa košarkaškim menadžerom Horheom Mendesom, sa kojim će uskoro proslaviti prvu godišnjicu zabavljanja.

– Ljubav mi se desila u trenutku kada sam posao počela da širim van granica Srbije i da radim u Španiji. Moja sestra je u tom trenutku igrala košarku u toj zemlji, a Horhe je njen menadžer, tako da nas je ona upoznala. On je osoba sa kojom mogu da rastem i da se razvijam kao ličnost, što je mnogo važno, a pruža mi podršku kakvu nikada ranije nisam imala – otkriva Nataša i tvrdi da to što je njen partner stranac nije nikakva prepreka u njenoj novoj vezi.

– Mislim da bi, umesto pitanjem odakle je njihov partner, ljudi trebalo da se pitaju da li se i koliko prepoznaju sa njim na nivou duše. Ja sa Horheom osećam tu sličnost i zbog toga nam je lepo u vezi.

Kao ponosna mama šestoipogodišnje devojčice atraktivna crnka tvrdi da njena ćerka ima lep odnos sa njenim partnerom i da Đurđu vodi na sva putovanja.

– Đurđa ide uvek sa mnom bez obzira na to da li je razlog mog putovanja privatne ili poslovne prirode, tako da moj partner i ona imaju odličan odnos. Vrlo sam ponosna na svoju devojčicu, koja će uskoro krenuti u školu, zbog čega ćemo život morati da organizujemo nešto drugačije. Mislim da to neće uneti velike promene, jer smatram da sve može da se postigne kada postoji jaka volja, samo ćemo morati da se prilagodimo njenim obavezama. Kao svakoj majci i meni će njen polazak u školu biti novi početak. Ona jedva čeka da se to desi jer želi da upozna nove drugare.

Atraktivna brineta tvrdi da je tokom rada na sebi spoznala i mnoge stvari koje se tiču njene ćerke i da joj je duhovni razvoj pomogao da postane bolja majka.



– Zahvaljujući radu na sebi shvatila sam da sam odgovorna za svoje dete i njegov razvoj. Takođe, naučila sam da mi kao roditelji moramo da spoznamo prirodu našeg deteta i da im dopustimo da se razvijaju na sebi svojstven način i da sami biraju svoj put – tvrdi Nataša, koja kaže da polazak u školu njene jedinice neće uticati na emotivnu vezu sa Horheom. -Moj partner i ja se ne opterećujemo time koliko ćemo vremena zajedno provoditi od septembra, jer smo oboje osobe koje vole da uživaju u sadašnjem trenutku, a o budućnosti ne razmišljamo mnogo. Osim toga, ja često odlazim u Španiju, i on je često u Beogradu, pa sam sigurna da ćemo naći najbolji mogući model viđanja.