Nataša Pavlović postala mama po drugi put, maleni Oleg je dobio brata!

Voditeljka emisije “Praktična žena”, Nataša Pavlović, postala je mama po drugi put, a njen sin Oleg dobio je brata!

Nataši i njenom životnom izabraniku, producentu Predragu Pavloviću, ovo je drugo po dete, a novom bratu se od svih najviše obradovao njihov sin Oleg (6).

Posle rođenja sina Olega, koji sada ima šest godina, bračni par želeo je da proširi porodicu, ali im to dugo nije uspevalo. Međutim, čak ni teški trenuci kroz koje je prolazila nisu uspeli da sa lica voditeljke, nepopravljivog optimiste, uklone osmeh.

– Prvenstveno po ogromnom iznenađenju. Suprug i ja smo dugo želeli da proširimo porodicu, ali se to nikako nije dešavalo. Potpuno je bilo prirodno da me je takva situacija opterećivala i nisam verovala u onu priču da samo treba da se opustim i desiće se. Jednostavno, kada čovek nešto toliko želi kao što je dete, mora da razmišlja o tome. Međutim, desilo mi se da sam poslednjih meseci bila toliko prezaposlena da prvi put nisam stigla da mislim ni na šta drugo osim na emisiju. Čak nisam ni znala kada mi je ciklus, već sam samo u jednom trenutku registrovala da je prošlo dosta vremena od poslednjeg. Muž mi je rekao da uradim test i poslušala sam ga, mada sam mislila da ne postoji šansa da sam trudna. Ali, kada sam videla rezultat, bila sam toliko iznenađena i, naravno, presrećna – ispričala je Nataša za Hello!.

Iako je mislila da će Oleg dobiti sestru, Nataša je bila presrećna kada je saznala da nosi dečaka:

– Kada sam saznala da sam u drugom stanju, bila sam sigurna da čekam devojčicu, verovatno zbog toga što sam odrasla u porodici sa starijim bratom i to mi se nekako podrazumevalo. Međutim, intuicija me je ovog puta prevarila. Test je potvrdio da ću roditi još jednog dečaka i srećna sam zbog toga. Kada dobijete prvo dete, vi u odnosu na njega formirate i odnos prema ostaloj deci. Tako ja zapažam samo dečake i oni su mi najslađi na svetu, dok mi devojčice nisu ni uopola tako zanimljive. Čak sam razmišljala o tome da li ću znati kako se postupa sa devojčicama, a mojoj sreći nije bilo kraja kada sam saznala da ću roditi još jednog slatkog mangupa.