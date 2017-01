Nataša Pavlović: Nisam očekivala baš ovoliki uspeh “Praktične žene”

Autorka i voditeljka emisije “Praktična žena” Nataša Pavlović za kratko vreme postala je omiljeno TV lice mnogih dama. Njena emisija obrađuje teme koje interesuju žena svih generacija, a njena “filozofija” da je “uspešna žena, srećna žena” pridobila je veliki broj gledalaca.

Mama šestogodišnjeg Olega i supruga producenta Predraga Pavlovića za magazin “Hello” ispričala je da nije očekivala tako veliku gledanost emisije, otkrila kako je raditi sa suprugom i šta najviše interesuje savremene žene.

– Godinama sam osmišljavala ovu emisiju i ona nije slučajno nastala, niti slučajno ima toliku gledanost. I pored toga, nisam očekivala baš ovoliki uspeh – kaže Nataša i dodaje:

– Na početku mi je bilo jako teško jer je sve u mom životu bilo podređeno emisiji. U jednom trenutku čak sam sebi rekla da ću se ili bolje organizovati ili ću prestati da radim. Sada sam se već uhodala tako da, osim za posao, uspevam da nađem vreme i za porodicu i za prijateljice. Mada, moram da priznam da mi je posao i dalje uvek na pameti, jer uvek imam notes u koji zapisujem sve teme koje mi padaju na pamet. Nekada mi se desi i da se noću probudim i tražim svoju beležnicu kako bih zapisala ideju koja se rodila u tom trenutku. Muž se često šali sa mnom da sam staromodna, jer ne pišem u telefonu nego na papiru, ali meni je ovako lakše.

Kako joj je suprug producent emisije Nataša je otkrila da joj je od početka bio moralna podrška, ali i da se ne meša u njen deo posla.

– Predrag je na televiziji radio različite sadržaje, od šou-programa i rijalitija do informative. Međutim, nikada ranije nije se susretao sa emisijama ovakvog tipa. Tako mi je od početka bio moralna podrška, ali se nije mešao u sadržaj. On je želeo da me vidi u nekom od šou-programa, a onda mi je rekao da bismo mogli da snimimo pilot-emisiju koju toliko želim i imali smo sreću da se ljudima sa televizije `Prva` odmah dopao sadržaj, te su rado prihvatili da se `Praktična žena` prikazuje na njihovom kanalu.

Na pitanje koje to teme najviše zanimaju dame koje prate “Praktičnu ženu” Nataša kaže:

– Najzainteresovanije su za sve teme koje se tiču nege i bjuti trikova, a ne zaostaju mnogo ni recepti za kuvanje. Najsimpatičnije mi je to što nas devojčice jako vole iako nemamo sadržaj za najmlađe. Međutim, često dobijam od roditelja snimke njihovih kćerki koje me imitiraju, igraju se da vode emisiju `Praktična žena`. To mi je najvažnije priznanje, mnogo bitnije i od gledanosti.