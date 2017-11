Nataša Pavlović: Majkama koje imaju troje i više dece dajem orden!

Nataša Pavlović je za kratko vreme postala jedna od omiljenih dama sa tv ekrana. Njeni saveti pomažu svakoj dami, ali i pripadniku jačeg pola. Praktična žena je zapravo takva i u realnom životu jer kod kuće ima malog sina i starijeg Olega.

Porodila se pre nekoliko meseci, ali roditeljstvo od nje traži da podjednako bude posvećena starijem, ali i mlađem sinu.

– Skidam kapu svim majkama, a onima koje imaju troje i više dece, njima dajem orden. Zaista je teško sve to uklopiti. Dete koje ide u prvi razred, kao što je slučaj kod nas sa Olegom, obaveza je za sebe. Treba ga kontrolisati, ispratiti, biti tu za njega. Sa druge strane, ja sam se skoro preselila sa bebom koja ima samo mesec dana. Selidba je sama po sebi opterećujuća, a još kada imate bebu i prvaka u kući– iskrena je Nataša.

Ipak u odgajanju sedmogodišnjeg Olega nailazi na probleme koje nameće savremena tehnologija, a glavni je susret sa internetom i ono što mreža nudi.

– Dugo sam se borila protiv toga, ali sam onda shvatila da će on otići na drugo mesto gde će mu biti internet dostupan. Bitno mi je to što imam poverenja u njega i on u mene, pa možemo da pričamo o svemu na šta tamo naleti. U eri interneta to je teško zabraniti, ali smatram da treba kontrolisati. Teško je steći poverenje deteta, ali krivica je u roditeljima jer su svi prezauzeti poslom i nekim drugim stvarima, a onda zapostavljaju odnos sa decom. A taj odnos je ključan u njihovom razvoju i razvoju poverenja između dece i roditelja – dodala je Nataša.