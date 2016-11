Nataša Ninković o estetskoj hirurgiji među mladima: Neke devojke kao da su izašle iz devedesetih



Nataša Ninković oduvek je plenila pažnju svojom prirodnom lepotom i zbog toga važi za jednu od naših najlepših glumica.

Ipak, izgleda da ima kojima smeta to što je ona bez kompleksa po u vezi sa svojim izgledom, pa je često zapitkuju da li će i kada operisati podočnjake. U skladu sa svoji stavom o prirodnoj lepoti, Nataša je na to pitanje, u emisiji “Ja to tako”, odgovorila ovako:

– Ako dođem u fazu da mi to utiče na samopuzdanje onda ću to uraditi. Ali još nisam došla do toga.

Nataša je bila i veoma iskrena kada su u pitanju stajling i estetski zahvati mladih žena, koje se po svaku cenu trude da “ispeglaju” ono što su rođenjem dobile, pa će njeno mišljenje, iako u njemu ima dosta istine, mnogima zasmetati.

– Ponekad mi se čini da su sve izašle iz Bugarske, iz perioda 1993. godine. Imaju na internetu razne savete kako treba da izgleda devojka sa 18 i 20 godina – rekla je Nataša.