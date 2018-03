Nataša Ninković: Kući sam dolazila potpuno ispražnjena, trebalo mi je da se odmorim i oslobodim te energije

Nataša Ninković(44) je jedna od najpopularnijih glumica na ovdašnjoj sceni. Više od dve decenije rada donele su joj brojne maestralne uloge ali i priznanja,a neke od rola koje je tumačila na nju su uticale posebno emotivno.

– To se zove energija lika. Posle, baš recimo “Ubica mog oca” (u kojem tumači lik optužene Natalije, prim. aut) i nekih scena ja znam da sam dolazila kući i razmišljala o ljudima koji nose takve stvari u sebi i koliko je njima teško. To ne treba osuđivati. To treba žaliti. To je strašno, nositi takve stvari i negativnu emociju toliko u sebi- rekla je poznata glumica gostujući u Jutarnjem programu kod Jovane i Srđana.

Nataša je otkrila da joj se dešavalo i da joj pojedine uloge potpuno iscrpe energiju

– Znala sam da dođem kući potpuno ispražnjena i da mi treba mir, da zatvorim oči, da se odmorim i da se oslobodim te energije. To nije uvek tako. To su određene scene i one to traže od nas- dodala je Nataša.

Nataša je priznala da joj je drago da je i pored brojnih glumačkih rola i dalje prvo oslovljavaju sa Nataša.