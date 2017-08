Nataša Ninković: Ako čovek nije okrenut tome da bude čovek, čemu sve?

-Lično, nisam za to da čovek mora da se snađe pošto-poto, makar, kako se to kod nas kaže, gazio preko mrtvih. Jer, uverena sam da to kad se sve sabere i oduzme, ne vodi ničemu”, kaže Ninković i dodaje “nisam zagovornik imperativa – snađi se po svaku cenu”

Nataša Ninković, celu drugu sezonu “Ubice mog oca” provešće u zatvoru, a na nedavno održanom filmskom festivalu u Herceg Novom bila je član žirija. Glumica se za Blic osvrnula na manifestaciju, filmove u selekciji, ali i na svoja životna uverenja..

-Postoji ta neka fama da autorski film nema publiku, koju lično nikad nisam prihvatila. Ovaj festival je iznova, između ostalog pokazao da dobar autorski film itekako ima publiku i da je tematski aktuelan, rekla je glumica. Na pitanje kakva je sudbina pojedinca u savremenom svetu korupcije i bezizlaznosti koja je prikazana u bugarskom filmu “Slava” koji je dobio četiri nagrade, Ninković odgovara da ne zna, ali da “na filmu još može da se izrežira”.

Glumica je na pitanje koga će njena junakinja sada ubiti u popularnoj seriji rekla: -Eee…neću o tome. Celu drugu sezonu sam u zatvoru

Kaže i da nije lako pronaći argumente protiv za one koji kažu da stvarnost demantuje taj njen stav.

-No, ipak mislim da se moramo držati ljudskih principa, moralnih nazora, voditi računa o duhovnoj vertikali. Jer ako čovek nije okrenut tome da bude čovek, čemu sve?, pita se glumica i otkriva da od 20. avgusta u Narodnom pozorištu u Beogradu nastavlja rad na predstavi “Carstvo nebesko”. Predstava se radi po srpskoj epskoj poeziji, a premijera se očekuje na predstojećem Bitefu.

-Posle škole ponovo sam zaronila u srpsku epsku poeziju. Iščitavala je. Neverovatno blago. Naravno, kad čovek to uči u školi, ima drugačiji odnos. Bude ti dosadno i zamorno, zaključila je glumica.