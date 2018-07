Nataša Miljković: Ne možemo da biramo gde ćemo doći na ovaj svet, ali možemo da biramo odakle ćemo otići

Odmerenost, šarm i novinarska etika učinili su je jednim od omiljenih televizijskih lica. Stoga ne čudi što je televizija “Prva” poželela da Nataša Miljković postane član njihovog tima. Upornost im se konačno isplatila i već ovog leta, umesto Jovane i Srđana, gledaoci će dan započinjati uz “Jutro sa Natašom”. Tako će biti do jeseni, kada ćemo je videti u novom autorskom projektu.

Mnogo je razloga zbog kojih odluka da napusti “Radio-televiziju Srbije” nije bila laka. Ipak, saveti koleginice i kume Maje Nikolić, kao i bezrezervna podrška emotivnog partnera Žarka Tarića pomogli su Nataši da duboko udahne i odvaži se na promenu koju je dugo priželjkivala. Umesto kofera za godišnji odmor, spakovala je kutije sa uspomenama i, posle petnaest godina, dostojanstveno napustila “Javni servis”.

U međuvremenu navikava se na drugačiji ritam života koji je novi profesionalni angažman nametnuo. Od navijanja budilnika, preko organizacije roditeljskih i kućnih obaveza, do poslovne dinamike, sve se to ovih dana ubrzano menja.

U prvom intervjuu koji je za magazin “Hello!” dala sa novog radnog mesta popularna voditeljka otkriva kako njeni najbliži reaguju na promene, kako je devetogodišnji Lazar prihvatio činjenicu da mama ponovo voli i na koji način je sa njegovim tatom, glumcem Srđanom Timarovim, posle rastanka uspela da održi prijateljski odnos.

Svi se pitaju zašto je Nataša Miljković otišla sa “Radio-televizije Srbije”, a ko bi to bolje objasnio od vas lično.

– Otišla je zato što je došlo pravo vreme, prava ponuda i pravi, dobar projekat. Skupilo se tri prema nula u korist “Prve”. Nema misterije.

Kako ste proslavili potpisivanje ugovora sa “Prvom”?

– Sa prijateljima na večeri. Smejali smo se i nazdravljali do pola noći. Naravno da je tu bila i moja kuma Maja, tako smo pre nekoliko godina proslavili i njen prelazak.

Posle četiri godine Maja Nikolić i vi ponovo radite u istoj medijskoj kući. Koliko vam je njena podrška bila dragocena i, u krajnjem slučaju, neophodna za ovakvu odluku?

– Zanimljivo, ali ovih dana nema intervjua u kojem me to ne pitaju. Ona je bila moja najveća podrška i mislim da je dugo već želela da se to desi. Život je udesio da će ova prva dva meseca, kada mi je najpotrebnija, provesti na letnjoj pauzi. Ona na more, ja u studio, ali od jeseni ćemo biti zajedno i radujem se tome.

Kako je vaš emotivni partner reagovao na veliku promenu u vašem životu? – On mi je bio apsolutna podrška. U svakom trenutku. A verujte mi, cela ta priča oko prelaska na drugi posao uopšte nije bila vožnja po ravnici. Bilo je uspona i padova, opasnih krivina, i shvatila sam da smo poslednjih nedelja on i ja pričali samo o meni. Nisam na to navikla, mada mi se, moram da priznam, dopalo.

„Jutarnji program“ vaša je prva emisija. Šta vas očekuje na jesen kada se Jovana i Srđan vrate sa odmora?

– To ću vam reći na jesen. Takav je plan.

Kako su vas njih dvoje dočekali?

– Sjajno. Mi se poznajemo godinama, družili smo se intenzivno dok su bili na “Radio-televiziji Srbije” i, sada kada sam došla, imam osećaj da ta pauza nije ni postojala.

Da li je Lazar najavio prvu posetu maminom novom radnom mestu? – Ne zanima ga to. Moj posao mu je kao i svaki drugi, ali čudno mu je što njegovi drugari imaju drugačiji odnos prema meni. Njemu je televizija “Ide mama da radi, da zaradi pare”, tako sam mu govorila kad je bio mali. Zato je, kad je imao pet godina, gledajući Dragana Bjelogrlića, kojeg poznaje još od snimanja “Montevidea”, dok je gostovao kod Ivana Ivanovića, jedne večeri pitao: “Mama, je l’ ovo Bjela? Znači, ni on nema para”. Njemu je tada bilo malo žao kad vidi ljude na ekranu, mislio je da su sirotani.

Proradi li mu nekad tatin gen, pa po potrebi neku situaciju odglumi za „Oskara”?

– Na završnoj priredbi pre nekoliko dana imao je dramski tekst sa drugarom Strahinjom i Srđan je bio vrlo zadovoljan pokazanim telentom. I ponosan.

Svedoci smo da partneri posle razlaza teško ostvaruju prijateljski odnos. Kako je vama to pošlo za rukom? – Radom i uzajamnim poštovanjem. Mi imamo dete koje obožavamo i osećamo zahvalnost jedno prema drugome zato što ga imamo. Nemamo nijedan razlog da ne budemo prijatelji. I mnogo mi je važno da ostali razvedeni parovi to shvate, važno mi je zbog druge dece, jer ona su vrednija od povređenih sujeta i plazma-televizora.

Kako je Lazar prihvatio Žarkovo prisustvo u vašem životu?

– Prihvatio ga je kao drugara sa kojim može da se šali i igra, od kojeg uči sve o otrovnim insektima, škorpijama, paucima, zmijama. Naime, Žarko je dugo živeo u Africi i Lazar ga smatra ekspertom za ta strašna mala stvorenja.

Svojevremeno ste objasnili da zbog razvoda roditelja niste želeli da se udate, plašeći se lošeg iskustva. Da li ste u međuvremenu promenili stav? – S godinama čovek stekne nove strahove, a ja sam u međuvremenu taj jedan stari, čini mi se, izgubila. Da li vam je i dalje san da jednog dana živite u Italiji? – Taj san nikad ne zastareva. Ne možemo da biramo gde ćemo doći na ovaj svet, ali možemo da biramo odakle ćemo otići.

Žalite li zbog nekih propuštenih prilika?

– Volim svoju prošlost, sve kroz šta sam prošla, čak i kad nije bila najsrećnija. Neko mi je jednom rekao: “Vreme je prefinjen filter i ja se sećam samo lepog”. Tako i ja. Ne žalim.