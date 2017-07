Nataša Ilić Jovanović: Zašto sam u 34. godini ponovo upisala fakultet

Da nikada nije kasno vratiti se na pola ostvarenim željama, pokazala je voditeljka Nataša Ilić Jovanović koja je u 34. godini ponovo upisala fakultet. Diplomirala je, a nekoliko godina kasnije završila i master studije. U to vreme već je bila supruga i majka.

-Po završetku Karlovačke gimnazije početkom devedesetih upisala sam nemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Došla do treće godine i tu stala. Ratni period i činjenica da sam već za vreme studija radila na televiziji uticao je to, izgleda. Ali, oduvek sam imala želju da zavrsim fakultet. Ne samo zato što je to bila velika želja mog oca. Volim da stičem nova znanja i da radim na sebi, kaže Nataša.

Učenju se vratila 2005.

-Imala sam tada i porodicu i karijeru iza sebe. Shvatila da je televizija postala moj život i da ne mogu niti želim nazad, pa sam upisala i u roku završila Fakultet za medije. Onda, nastavih dalje bez predaha i pauze. Masterirala sam 2010. godine na Fakultetu tehničkih nauka, sa najvišom ocenom, iz oblasti upravljanja ljudskim resursima i PR-a, što je negde blisko mom pozivu. Razmišljam i o doktorskim studijama

Velike ciljeve nije lako ostvariti ako nema one prave podrške.

-Naravno da nije mog supruga Siniše i ćerke Katarine, koji su na prstima hodali godinama kako bih ja učila, ništa od ovog ne bi bilo. A sendviča koliko su ručali umesto kuvane hrane, o tome da ne pričam. Bilo je odricanja na svim nivoima.

BODRILA JE SAMU SEBE

Tek danas kada se okrene, shvati koliko težak zadatak je uradila.

-Eto, ni sama ne znam kako sam sve to izgurala! Nije bilo lako vratiti se u klupu nakon mnogo godina pauze, uzeti knjigu u šake i učiti. Jaka volja i želja, razumevanje porodice i motiv da pokažem sebi i ćerki da nema nepromostivih prepreka i da se “sve može, kad se hoce!” gurao me je napred. “Ja mogu, ja hoću, ja ću uspeti!” ponavljala sam sebi stalno. I uspela sam! Mnogo sam ponosna jer je, pored posla, porodice i obaveza, zaista u početku sve delovalo kao nemoguća misija!”.

NAJVAŽNIJI SAVET ZA ĆERKU

Njena naslednica se sprema da uplovi u iste izazove.

-Sada savetujem ćerku, koja naredne godine upisuje studije, da se trudi i da ne izgubi korak sa svojom generacijom. Da ne pravi pauze, jer je posle mnogo teže, a često se dešava da se posle prekida ni ne završi fakultet. Bezbroj je takvih primera. Život vas “uvuče” u brojne druge obaveze i trku za zaradom. Što vreme vise prolazi, manje se razmišlja o povratku u klupu. Dakle, iz sopstvenog iskustva savetujem svim mladim studentima: “Učite na vreme dok imate vremena!, poručuje.