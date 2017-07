Nataša Bekvalac prvi put o razvodu: Nisam bila srećna sa Ljubom

Pevačica Nataša Bekvalac se od bivšeg rukometaša Ljube Jovanovića razvela pre nekoliko meseci, a sada je prvi put govorila o razlozima koji su doveli do takve odluke.

-Mislim da je razvod strašno privatna stvar. Ja sam odlučila da tako bude. To se u javnosti gledalo kao da se desilo odjednom, a to je zbog toga što nisam išla da kukam po medijima kako se osećam. Razvod je samo stvar odluke, niko se ne razvodi zato što mu je dobro, nego zato što mu je loše. Ja volim svoj život, on brzo prolazi. Mediokritete sam odavno prerasla, ja živim srećan život, bez obzira na to šta drugi pričaju o meni. Nisam bila srećna i to je sve, ispričala je Bekvačeva i dodala da sa bivšim suprugom nije u kontaktu.

-Ljuba i ja nemamo komunikaciju sada. Ne znam da li je bolje tako, ali ja živim onako kako se osećam i nema šanse da odustanem od toga, bila je iskrena pevačica u emisiji “Ami Dži šou”.