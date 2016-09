Nataša Bekvalac o “problemima” u braku: Ljuba nije presrećan što ulazim u pozorište, ali me voli beskrajno

Nataša Bekvalac se sa velikim entuzijazmom, ali i tremom i strahom, upustila u svoj glumački poduhvat, tumačenja lika Drage Mašin u mjuziklu “Tajna crne ruke” u režiji Ljubiše Ristića.

Kako to obično biva, odmah su se javile kritike i pitanja o pevačicinom angažmanu, kao i tračevi da u njenom braku sa Ljubom Jovanovićem ima svađa oko svega toga, nakon što su u jednom domaćem tabloidu osvanule fotografije gde se Nata i Ljuba svađaju javno u jednom kafiću. Nataša je na sve to uz osmeh odgovorila u razgovoru za Blic:

– To su sve budalaštine! Oni koji me dobro poznaju znaju da sam ja temperamentna osoba, ja sam teatralna… Ne sećam se šta sam ja njemu u tom trenutku govorila, mislim da sam mu pričala o ulozi, verovatno… I oni papiri koje su snimili nisu bili nikakvi dokazi o nečemu, to je bila moja uloga! O tome sam mu pričala. On nije presrećan što ja ulazim u pozorište, ali je neko ko me voli beskrajno i ko mi pruža podršku. Samim tim je prihvatio sve ovo u šta sam ušla – objasnila je lepa Nata i time otklonila sumnje i tračeve koji se oko nje neminovno šire.