Nataša Bekvalac: Moj Ljuba je moj kritičar, on me čini stabilnom i mirnom

Nataša Bekvalac početkom godine proslavila je dve godina bračne sreće sa Ljubom Jovanovićem.

Kako se u javnosti ne pojavljuju često zajedno fanove ne prestaje da intrigira život ovog para. Iako ih nisu s vremena na vreme ne zaobišle ni priče o razlazu, pevačica otkriva da nikada nije bila srećnija.

– Ljuba je neko ko me voli beskrajno. On mi uvek pruža podršku u svemu. Bitnije mi je da suprug i ja znamo da smo srećni nego da se o tome naširoko priča i piše. Svoju intimu čuvamo u četiri zida i savršeno nam je – rekla je Nataša za Blic Puls i otkrila šta joj jedino smeta kod supruga.

– Biću iskrena. Zameram mu na tome što je preterano stegnut. Jako bih volela da je on ležerniji i opušteniji. Ljuba je čovek koji sve posmatra ozbiljno, za razliku od mene. Smatram da nema potrebe da sve stavlja u jako teške okove, koji mu nisu potrebni. Moj Ljuba je ponekad i moj kritičar. On je taj koji me čini stabilnom i mirnom – ispričala je Nataša.